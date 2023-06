Finale esplosivo per la scuola dell’infanzia Santo Stefano!

Doppi festeggiamenti a conclusione di un anno scolastico che è stato ricchissimo di proposte e laboratori

LECCO – La prima festa è avvenuta sabato 27 maggio nell’ambito del patto d’alleanza, ed ha coinvolto i tre plessi del quartiere di Santo Stefano, infanzia, primaria e secondaria.

Per quell’occasione le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno strutturato presso i locali della Scuola dell’Infanzia Santo Stefano una vera mostra intitolata “Io sono me stesso”.

La scuola per l’occasione si è trasformata in un vero museo, dove potersi immergere in uno spazio dedicato e pensato per lasciare senza fiato.

“Si è voluto regalare a tutti i genitori e a tutte le persone del quartiere l’opportunità di poter vedere con i propri occhi quanto siano capaci e competenti i piccoli alunni”, spiegano le coordinatrici Laura Riva e Mary Lomuscio.

Quest’anno le insegnanti hanno lavorato sul sè, per aiutare i bambini a comprendere chi sono, come sono fatti dentro e fuori. Hanno affrontato argomenti complessi, partendo dal proprio corpo fisico per arrivare al cervello, ai pensieri ed al cuore, affrontando le emozioni che fin da piccoli permettono di vivere la vita in modo consapevole.

Grande impegno delle insegnanti che hanno organizzato tutto nel minimo dettaglio, la cura per i particolari è stata una scelta voluta per rendere questo momento indimenticabile.

L’accoglienza delle famiglie, la musica di sottofondo, la scelta delle opere da esporre, i bambini felici, a mano dei genitori li accompagnavano tra le varie installazioni per mostrare e spiegare con orgoglio quanto fatto.

E per chiudere in bellezza, martedì scorso si è svolta la festa a conclusione del Laboratorio “Il ritmo dei popoli: danzare a scuola” condotto dall’esperta Monica Savà, finanziato grazie al contributo del comune di Lecco.

I piccoli protagonisti sono stati proprio gli alunni della scuola dell’infanzia, condotti dall’esperta Savà, accompagnati e guidati dalle insegnanti hanno messo in scena uno spettacolo meraviglioso di ben sedici danze.

A conclusione della serata, vi è stata la celebrazione dei grandi con la consegna di cappello e diploma per il passaggio alla scuola primaria!

Le coordinatrici si dicono soddisfatte:”Siamo molto contente dell’esito positivo di questi due eventi. La presenza dell’assessore Maria Sacchi è la dimostrazione che il comune crede in noi e vuole sostenerci nel nostro desiderio di voler dare luce ad una scuola che passo dopo passo sta diventando come ce l’eravamo immaginata”.