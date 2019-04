Due chilometri circa di pista dalle Caviate a Pradello-Orsa Maggiore

L’apertura ufficiale questa mattina con sindaco e autorità

LECCO – Ci sono voluti oltre quindici anni e oggi, finalmente (è proprio il caso di dirlo), la ciclopista tra Lecco e Abbadia ha aperto i battenti almeno nel suo primo tratto, che collega l’area delle Caviate a quella di Pradello, finendo il suo percorso in corrispondenza del locale Orsa Maggiore.

In verità, già da mesi in moltissimi hanno fruito della bella ciclabile sul lago, pur essendo ancora un cantiere ma già di fatto percorribile dopo la posa dell’asfalto.

“La strada ora apre in sicurezza – ha sottolineato il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, che ha inaugurato personalmente la pista percorrendola in sella alla propria bicicletta – un primo tratto che non è simbolico ma reale ed oggi si progetta il secondo lotto , che è più complicato ma che si farà”.

“Ci stiamo lavorando, si tratta di un intervento molto più complicato e sono in corso gli approfondimenti – ha confermato l’ing. Micheli, capocantiere di Anas – Con la collaborazione degli enti del territorio abbiamo completato questo primo stralcio ed è una prima dimostrazione che si possono raggiungere gli obiettivi”

Presente al momento inaugurale anche il sindaco di Abbadia Lariana, Cristina Bartesaghi, che ha ricordato le operazioni preparatorie messe in atto dal Comune in vista del futuro congiungimento della ciclopista da Lecco:

“Puntiamo a riqualificare l’area del Pradello che è di nostra competenza e stiamo avanzando la progettazione di un ulteriore tratto della passerella, già presente su parte del nostro paese, per collegarla alla nuova ciclabile. Con Mandello stiamo immaginando una prosecuzione del percorso”.

La Provincia in questi anni ha avuto un ruolo di coordinamento tra tutti gli enti interessati. “La scelta del territorio è stata quella di portare avanti il primo tratto, che si è realizzato ed ora è da stimolo per andare avanti – ha sottolineato il dirigente provinciale Fabio Valsecchi, – Continueremo il nostro pressing su Anas affinché si arrivi al più presto alla conclusione dell’intera opera”.

Fondamentale sarà l’esito delle verifiche sullo stato dei piloni che sorreggono la Statale 36, e sui quali andrebbe ad innestarsi la passerella ciclopedonale, e quindi gli eventuali lavori di consolidamento, se necessari, che potrebbero allungare le tempistiche.

Nel frattempo apre il primo tratto anche se nelle prossime settimane si andranno a realizzare altri interventi, come la sostituzione dei newjersey con delle fioriere, nel tratto dove è già presente il guardrail a separare la strada dalla pista, e l’installazione dell’illuminazione sempre in quel tratto.

Linee Lecco ha già abbellito la pista realizzando una piccola piazzola di sosta per pedoni e ciclisti, che potranno così riposarsi godendosi il magnifico panorama sul lago.