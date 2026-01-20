Finanziato il progetto digitale “SpaziLecco” per promuovere il turismo culturale

La Provincia di Lecco ha ricevuto oltre 205 mila euro dal Ministero del Turismo

L’iniziativa promuove la digitalizzazione e il coordinamento tra enti locali, con l’obiettivo di attrarre turisti e valorizzare il patrimonio provinciale

LECCO – La Provincia di Lecco ha ottenuto dal Ministero del Turismo un finanziamento di 205.570 euro sul Fondo unico nazionale per il turismo per il progetto “SpaziLecco – Discover. Book. Enjoy.”, concepito per creare un punto digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio provinciale.

Con un investimento complessivo di 274.370 euro, di cui 48.800 euro cofinanziati dal Centro servizi territoriale della Provincia di Lecco, l’iniziativa mira a trasformare il sistema di prenotazione online di Villa Monastero in una piattaforma avanzata, scalabile e modulare, capace di gestire e promuovere gli spazi culturali di tutta la provincia.

Il progetto di inserisce in un contesto di crescente attrattività turistica, dove Villa Monastero di Varenna rappresenta uno dei principali punti di interesse grazie ai suoi giardini botanici, alle sale museali e agli eventi ospitati durante l’anno.

“Un altro progetto presentato e finanziato, segno della capacità di visione e di programmazione della Provincia di Lecco – commenta la Presidente Alessandra Hofmann – Si tratta di un investimento strategico e lungimirante che si basa sul ruolo del Cst come nodo organizzativo per coordinare Provincia, Comuni e operatori, in grado di far conoscere il territorio quale luogo di percorsi culturali e turistici di eccellenza. L’obiettivo è creare un punto digitale dedicato da mettere a disposizione di altri enti e attrattori, configurandosi come progetto pilota per tutto il territorio. Il punto di partenza è Villa Monastero, uno dei luoghi simbolo della nostra provincia, capace di unire patrimonio storico, naturalistico e scientifico, per arrivare a supportare una governance multilivello fondata sulla cooperazione tra enti in grado di offrire strumenti di e-government anche ai territori più marginali”.

Il consigliere provinciale delegato al Cst, Luca Caremi aggiunge: “Un portale unitario consentirà di ampliare l’accesso e la fruizione dei servizi, ridurre le barriere digitali, evitare duplicazioni di piattaforme e costituire un modello di riuso per i Comuni aderenti alla convenzione di partenariato del Cst, aperto anche a enti esterni. Il progetto si configura come un’iniziativa volta a superare il divario digitale che penalizza i Comuni di minori dimensioni nella competizione turistica globale, trasformando l’innovazione tecnologica in un ecosistema digitale integrato che offrirà un’opportunità per la digitalizzazione di servizi turistici e attività culturali. Il progetto promuove una gestione intelligente dei flussi attraverso sistemi di prenotazione on line e monitoraggio delle presenze, gestione dell’overtourism, favorendo la redistribuzione dei flussi verso altri attrattori territoriali che, in tal modo, potranno acquisire maggiore visibilità”.

Con SpaziLecco, la Provincia intende creare uno strumento digitale innovativo per rendere il territorio più accessibile, promuovere la cultura locale e rafforzare la competitività turistica della Lombardia.