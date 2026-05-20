Fine settimana estivo in Lombardia. Arpa: “A Lecco temperature oltre i 25 gradi”

Il Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia prevede un fine settimana soleggiato con temperature in forte aumento
A Lecco e Como le massime supereranno i 25 gradi, mentre nelle città di pianura si potranno raggiungere i 32-33 gradi
LECCO – Dopo settimane segnate da piogge e temperature sotto la media, nel fine settimana anche il Lecchese si prepara a una prima vera parentesi estiva. Secondo il Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia, nei prossimi giorni l’arrivo di un vasto anticiclone porterà condizioni stabili, cieli prevalentemente sereni e un deciso aumento delle temperature. A Lecco le massime supereranno i 25 gradi, mentre in pianura si potranno toccare i 30 gradi già da venerdì.
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