Fine settimana estivo in Lombardia. Arpa: “A Lecco temperature oltre i 25 gradi”

“Dopo aver sperimentato mal tempo e temperature al di sotto della media – spiegano dal Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia – questa settimana ha visto un cambio di regime favorito dall’avvicinamento di un vasto anticiclone da sud-ovest”. Una situazione destinata a consolidarsi tra giovedì e il weekend, quando l’aumento della pressione renderà “molto poco probabile la formazione di fenomeni precipitativi”.

Secondo i previsori, il promontorio anticiclonico, inizialmente centrato sull’area dello Stretto di Gibilterra, tenderà a espandersi verso nord fino alla Scandinavia, favorendo l’afflusso di aria molto calda su gran parte dell’Europa. In Lombardia il quadro sarà caratterizzato da giornate soleggiate e cielo in prevalenza sereno, con poche nubi e temperature in progressivo aumento.

Le aree più calde saranno quelle della pianura occidentale, ma anche nei centri urbani sono attesi locali superamenti dei 30 gradi, con valori fino a quasi 10 gradi superiori rispetto alla media del periodo, che normalmente si attesta attorno ai 22 gradi.

Nel dettaglio, a Milano, Monza, Pavia e Mantova si prevedono temperature massime fino a 32-33 gradi. A Brescia, Cremona e Lodi si toccheranno i 30 gradi, mentre Bergamo si fermerà attorno ai 28. A Como, Varese e Lecco le massime supereranno invece i 25 gradi, mentre a Sondrio e localmente nei fondovalle alpini si potranno sfiorare i 30 gradi.

Secondo Arpa Lombardia, l’aumento delle temperature proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana, mentre un possibile cambio di regime meteorologico è atteso soltanto a partire dalla metà della settimana successiva.