Finisce l’Autunno, inizia l’Inverno. Non oggi 21 Dicembre, ma domani 22. Ecco perché

LECCO – Finisce l’Autunno e inizia l’Inverno. Solitamente questo momento accade il 21 Dicembre, ma quest’anno il Solstizio d’Inverno si verificherà domenica 22, alle 4.19. Non solo entreremo nella stagione più fredda dall’anno, ma sarà anche il giorno più corto.

Perché il Solstizio d’Inverno avviene il 22 e non il 21?

Il momento in cui entreremo nell’Inverno astronomico si verificherà domani, domenica 22 Dicembre, alle 4:19 del mattino. In quel preciso istante, il Sole raggiungerà il punto di declinazione minima, nel suo moto apparente lungo l’ellittica, trovandosi sopra al Tropico del Capricorno. Se per noi inizierà l’inverno, nell’emisfero australe comincerà la stagione estiva.

Il motivo per cui il Solstizio d’Inverno quest’anno avviene il 22 Dicembre e non il 21, è dovuto al fatto alla differenza che l’anno civile conta di 365 giorni, mentre quello solare di 365 giorni più 5 ore 48 minuti e 46 secondi. Questo è il motivo per cui ogni anno si sposta il momento del Solstizio, ma è per lo stesso motivo che ogni 4 anni, il calendario civile prevede il 29 febbraio, il così detto anno bisestile (e il 2020 lo sarà), con cui si riallineano “i tempi” evitando lo slittamento delle stagioni.