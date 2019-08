Finiscono le vacanze ma non l’estate: tanti eventi ancora da vivere

Gli appuntamenti da non perdere nel lecchese in queste ultime settimane di fine estate

In città e in provincia, tante proposte e per tutti i gusti

LECCO – Il rientro dalle ferie estive non significa per forza di cose annoiarsi: a spezzare la ritrovata routine ci pensano i tanti eventi in programma nei prossimi giorni, un calendario ricco che ci accompagnerà fino a fine settembre.

Si parte già questo fine settimana e nel segno della musica: giovedì 29 e venerdì 30 agosto, a Lecco saranno protagonisti i giovani, provenienti da tutta Europa, del progetto “Crescendo: music of change” che popolerà di musica e canti la città. Giovedì 29 agosto la Mazurka Clandestina, dalle 17.30 alle 19.30, dove i 46 giovani musicisti riempiranno piazze e strade del centro di Lecco con musica e canti della tradizione. Venerdì 30 agosto, alle 20.30, all’Eco-ostello Monte Barro con il concerto conclusivo.

Un weekend di musica anche a Mandello dove, dal 29-31 agosto, va in scena il “Sonica Festival”. Sul palco allestito nell’area giardini sul lago, si esibiranno Babbutzi Orkestar, giovedì sera, Omar Souleyman, venerdì sera, e sabato il gran finale con il reggae dei Sud Sound Sistem.

A Civate Comune, la Consulta Giovanile, l’Associazione S. Andrea e la Parrocchia di Civate organizzano tre giorni di “Festa di Lago” tra il 30 agosto e l’1 settembre. La manifestazione si svolgerà presso la località isella – civate e avrà inizio con il civitz summer rock, due concerti serali ( venerdì radiovasco e sabato dj set Snapout). Domenica 1 settembre si svolgerà, invece, la tradizionale giornata intitolata ‘Domenica ti portero’ sul lago”. Sarà una giornata ricca di eventi, esercitazioni di tiro con l’arco e canoeing sul lago, agility dog e sfilata canina, poi concerto di I Paip.

Sempre nello stesso fine settimana, sul lungolago di Lecco troverà posto la sagra “Arte, Colori e Sapori della Valtellina e della Valsassina”, dal 31 agosto al 1 settembre. Ci saranno bancarelle con prodotti gastronomici, si potranno degustare pizzoccheri, polenta, chat e taroz della valtellina oltre ad assaggiare birre locali e vini. Il tutto sarà accompagnato da bancarelle artigianali e creative che coloreranno l’intera manifestazione.Ci saranno momenti dedicati anche ai più piccoli con laboratori di panificazione.

Venerdì’ 30 agosto, a Merate,con il concerto di Teo e Le Veline Grasse si inaugura il Fire Party organizzato come da tradizione dagli Amis di Pumpier De Meraa e che proseguirà fino all’8 settembre. Tra le novità di quest’anno la serata con gara di travestimenti cosplay, dedicata al mondo dei manga e dei cartoni animati

Ancora nel meratese, teatro protagonista con L’ultima Luna d’Estate, il festival di teatro popolare di ricerca promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e organizzato da Teatro Invito. Una manifestazione che, fino all’8 settembre, porta grandi nomi del mondo dello spettacolo e compagnie del territorio in ambientazioni suggestive: cascine, agriturismi e ville del Parco del Curone e delle colline della Brianza aprono infatti le loro porte e divengono speciale cornice per un festival nato nel 1997 e cresciuto di anno in anno.

A Lecco, con l’inizio di settembre riprendono le feste patronali: dal 2 al 9 settembre la festa della Madonna della Rovinata a Germanedo con musica, serate danzanti, iniziative e servizio cucina in oratorio; ad Acquate dal 4 al 15 settembre ci sarà invece lo Scigalott d’Or che quest’anno festeggia la sua XX° edizione. L’evento si aprirà con una fiaccolata per le vie del quartiere; a Maggianico si inizia il 6 settembre fino a metà mese e tra gli eventi in programma c’è il San Remino, lo storico contest di canto giunto alla sua 33esima edizione.

Nell’ambito degli eventi per i festeggiamenti del Santuario della Madonna della Rovinata e il 7 settembre si correrà la Runvinata, una gara di corsa in montagna non competitiva aperta a tutti su tre diversi percorsi sui bellissimi sentieri per arrivare fino ai 1241mt del Magnodeno. Il giorno dopo si corre ancora sul Magnodeno con la KM Verticale, evento sportivo che è parte della Festa di Maggianico.

Sempre il 7 settembre a Lecco sarà inaugurata sulla piattaforma galleggiante la mostra “Cracking Art Landing in Lecco”: 36 sculture di rondini e rane in coloratissima plastica rigenerabile animeranno le piazze del centro città per avvicinare l’arte e la cultura alla gente. Le installazioni faranno “compagnia” ai lecchesi fino al 27 ottobre.

Attesissimo per gli appassionati delle ‘due ruote’, a Mandello torna anche quest’anno il Motoraduno Internazionale della Moto Guzzi: da venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre, la cittadina lariana si animerà per il grande evento che ogni anno richiama a sé migliaia di ‘guzzisti’. Esposizioni, animazione, dimostrazioni, concerti serali e il Museo della Guzzi aperto ai visitatori. Tre giorni di festa per un’unica passione.

Lo stesso fine settimana (7-8 settembre) offre altre due proposte da non perdere: a Garlate le antiche corti del centro storico si vestono a festa per ospitare La Festa delle Corti, l’evento più importante di fine estate in paese, mentre per gli amanti della montagna c’è “In Grigna”, due giorni di trekking narrativi e spettacoli inediti, grandi nomi dell’alpinismo e della montagna, in uno dei luoghi più suggestivi della Grigna. Un evento ideato e organizzato dal Rifugio Rosalba e Campsirago Residenza.

Il weekend del 14-15 settembre si torna a correre: sabato 14 a Lecco con la Scigamatt, la gara più matta della città, con i suoi spettacolari ostacoli sparpagliati per tutto il capoluogo, dal centro salendo verso Acquate; in Valsassina invece, domenica 15 si corre si corre la ZucUp, la skyrace del Grignone di circa 27,5km totalmente sviluppata sulla Grigna Settentrionale, con un dislivello di 2650mt.

Settembre a Lecco si chiude nel segno della cultura con Immagimondo, il Festival di viaggi, luoghi e culture che si svolgerà tra il 27 e il 29 settembre a a cura di Les Cultures Onlus, in collaborazione con Comune di Lecco

Negli stessi giorni, in Valsassina tornerò invece ad animarsi l’area fiere di Barzio con le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi con prodotti tipici, la mostra dei bovini , tradizioni agresti e molto altro.