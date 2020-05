Fiocchi e Zamperini donano mascherine e Dpi alla Croce San Nicolò

In mattinata la consegna nella sede di c.so Carlo Alberto

“Ringraziamo gli angeli del soccorso a nome di tutti i lecchesi”

LECCO – Nella mattinata di oggi, 21 maggio, è stata consegnata l’ultima tranche di mascherine alla sede della Croce San Nicolò di Lecco, frutto di una donazione raccolta sul territorio. Ai primi di aprile, in piena crisi coronavirus, erano state portate tute protettive in tyvek e mascherine FFP2 per garantire il servizio in sicurezza dei volontari.

“Siamo ormai nella ‘fase 2’, quella di progressiva ripresa delle attività, ed anche nel nostro territorio è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti concreti come ad esempio quello di oggi nella mia Lecco, in compagnia dell’amico Giacomo Zamperini, che reputo un uomo concreto del fare. Solo noi possiamo aiutare noi stessi, attraverso iniziative sociali solidali per la nostra gente ed in particolare a favore dei volontari e del personale ausiliario e sanitario che per lungo tempo ha operato senza adeguate protezioni, come le mascherine – ha detto l’onorevole Pietro Fiocchi, europarlamentare lecchese di Fratelli d’Italia -. Colgo l’occasione per fare un appello ai lecchesi cioè quello di attenersi scrupolosamente ai criteri base relativi alla prevenzione del COVID 19. Infatti, il futuro dipende dai comportamenti di tutti noi perché il virus non è ancora vinto. Vediamo di non far sì che si ripresenti una seconda ondata di contagio, perché altrimenti andrebbero vanificati tutti gli sforzi che abbiamo fatto sino ad ora. Sarebbe un disastro annunciato”.

“Grazie davvero a Pietro Fiocchi, impegnatissimo sul territorio, e a tutti coloro che hanno contribuito con generosità per aiutare le realtà socio-sanitarie ed assistenziali della nostra città. In particolare, a tutti gli angeli del soccorso che hanno dovuto affrontare dei momenti davvero drammatici. Credo che a Donato Costadoni, agli operatori della Croce San Nicolò, oltre che a tutti gli altri volontari che hanno vissuto nelle ambulanze l’esperienza emergenziale del COVID, vada riconosciuto un lavoro encomiabile – ha detto Giacomo Zamperini, Dirigente Regionale di Fratelli d’Italia . Inoltre, voglio davvero ringraziare anche i lecchesi per aver dimostrato nei fatti che la nostra è una comunità generosa. Nessuno si è risparmiato e tutti si sono sentiti coinvolti personalmente nella lotta al coronavirus. Con la ripresa, dovremo trovare i modi ed i tempi giusti per celebrare questi benefattori. Penso, ad esempio, a Giuseppe Caprotti ed alla sua importantissima donazione destinata all’Ospedale Manzoni di Lecco”.

