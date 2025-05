Fiocchi Munizioni e la sicurezza: omaggio spray alle dipendenti

L’iniziativa è stata annunciata dal presidente Stefano Fiocchi

LECCO – Fiocchi Munizioni ha deciso di omaggiare tutte le donne impiegate in azienda con uno spray al peperoncino. L’iniziativa, annunciata attraverso un comunicato diffuso nella giornata di oggi, martedì, è stata voluta dal presidente Stefano Fiocchi come gesto simbolico legato alla sicurezza personale.

“Un simbolo concreto di difesa personale, ma soprattutto di un impegno verso la costruzione di una cultura della protezione e del rispetto reciproco che va promosso quotidianamente”, ha dichiarato Fiocchi.

L’azienda, attiva nel settore delle munizioni e con sede a Lecco, ha evidenziato l’intento di sensibilizzare sul tema della sicurezza delle donne, sottolineando l’importanza di una responsabilità collettiva. “Si tratta di un invito a prendere consapevolezza della necessità di difendersi, ma anche della responsabilità collettiva che ogni individuo ha nel garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti”, si legge nel comunicato ufficiale.

Lo spray al peperoncino, consegnato come omaggio, è stato presentato come un mezzo per ribadire l’attenzione dell’azienda verso tematiche di inclusività e tutela. “La sicurezza delle donne è una priorità che va sostenuta a ogni livello, dentro e fuori il luogo di lavoro”, si afferma nella nota.