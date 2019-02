In occasione dell’apertura della pesca alla trota, l’iniziativa della Fipsas

Simonetti: “Continua il nostro impegno per la diffusione di una pesca sportiva e ricreativa sostenibile”

LECCO – La sezione Provinciale di Lecco convenzionata con la Fipsas, in occasione della apertura della pesca alla trota il 24 febbraio, immetterà ben 700 chili di trote su tutti i corpi idrici (acque di tipo B) della Provincia di Lecco, nei tratti denominati “campi gara”.

Un segno concreto di attenzione nei confronti dei pescatori sportivi alla trota torrente.

Luoghi di immissione e quantità

Torrente Gallavesa, Erve – Teleferica, 50 chili, campo gara 6

Gallavesa, Calolziocorte – località Folla, 50 chili, campo gara 5

Caldone, Lecco – località Bonacina, 70 chili, campo gara 4

Bevera, Costa Masnaga – frazione Colombaio, 60 chili, campo gara 10

Varrone, Dervio – Ponte di Legno – SP 72, 30 chili, campo gara 1

Troggia, Introbio – Ponte SP 62, 40 chili, campo gara 9

Pioverna, Primaluna – Ponte Barcone, 40 chili, campo gara 7

Pioverna, Cortenova – Taceno, 260 chili, campo gara 8;

Varrone, Premana – Ponte Gabbio – Levino, 50 chili, campo gara 12

Varroncello, Pagnona – Ponte dei Giabbi, 50 chili, campo gara 3

Tutti i pescatori, per poter pescare nei suddetti tratti dovranno essere in possesso della tessera federale della Fipsas.

Il presidente Stefano Simonetti

“Continua il nostro impegno per la diffusione di una pesca sportiva e ricreativa sostenibile, in favore dei tanti appassionati e sportivi della Provincia di Lecco e dei pescatori lombardi – commenta il presidente Stefano Simonetti -. Infatti, l’apertura della pesca alla trota, nei nostri fiumi e torrenti vede la presenza anche di moltissimi pescatori provenienti dalle province di Milano, Monza-Brianza, Sondrio, Como e Bergamo. La semina di ben 700 Kg di trote è un segnale concreto in favore dei tanti pescatori, oltre che per mantenere la presenza della trota nei nostri corpi idrici. Auguro a tutti i pescatori che il 24 febbraio saranno presenti sui nostri fiumi, buon divertimento, sempre nel rispetto delle regole e con il massimo rispetto per il nostro ambiente e bellissimo territorio”.