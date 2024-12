Fiumi Sicuri 2024: dalla Provincia oltre 75 mila euro a 33 enti

I contributi sono stati assegnati per la prevenzione del rischio idrogeologico

“Un ringraziamento ai Sindaci, che con la partecipazione al bando confermano grande sensibilità e responsabilità verso i propri territori e la cittadinanza”

LECCO – Sono stati assegnati i contributi del bando “Fiumi Sicuri 2024”, per un totale di circa 75 mila euro, con un incremento di 25 mila euro rispetto al 2023. I finanziamenti sono stati erogati dalla provincia di Lecco, a conferma del suo impegno continuo nella prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico sul territorio. Sono stati 33 gli enti che hanno presentato domanda, tra cui 31 Comuni e 2 Comunità Montane, tutti beneficiari del finanziamento.

La provincia di Lecco promuove il bando “Fiumi Sicuri” dal 2006, anno in cui è stato siglato il protocollo con Regione Lombardia. Da allora, le proposte di intervento sul territorio sono aumentate ogni anno, combinando le attività di addestramento e formazione del volontariato organizzato con gli interventi di manutenzione programmata per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico.

Sempre più frequentemente i Comuni e le organizzazioni di volontariato instaurano collaborazioni significative, con un impegno che in alcuni casi coinvolge fino a 100 volontari nelle esercitazioni.

“La prosecuzione delle attività di manutenzione programmata e le buone prassi messe in atto per la tutela del territorio sono elementi fondamentali per la prevenzione del rischio – commenta la Presidente della provincia di Lecco, Alessandra Hofmann – Un ringraziamento particolare ai Sindaci, che con la partecipazione al bando ‘Fiumi sicuri’ confermano grande sensibilità e responsabilità verso i propri territori e la cittadinanza, che negli ultimi tempi hanno visto e a volte subito le conseguenze di eventi meteorologici estremi sempre più frequenti”.

“Quest’anno – sottolinea il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile, Antonio Pasquini – le risorse disponibili sono state incrementate rispetto agli anni precedenti, arrivando alla ragguardevole cifra di circa 75 mila euro, a fronte di una proposta economica di impiego da parte delle amministrazioni locali di 87 mila euro, consapevoli della fondamentale importanza della costante esercitazione e formazione delle nostre squadre di volontariato”.

Inoltre, aggiunge: “Vediamo anche una crescita importante delle attività esercitative, dove l’operatività del nostro volontariato organizzato di protezione civile si conferma ben strutturata e pronta per rispondere a eventuali emergenze”.

