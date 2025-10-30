Fiumi Sicuri 2025. La Provincia di Lecco finanzia 34 enti

Oltre 85 mila euro per interventi sul territorio e per la formazione dei volontari

“Formazione e prevenzione rimangono presupposti fondamentali”

LECCO – Tramite il bando Fiumi Sicuri 2025, sono stati assegnati dalla Provincia di Lecco contributi per le attività di esercizio e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, per un totale di circa 85 mila euro, con un incremento di 10 mila euro rispetto al 2024.

Sono 34 gli enti che hanno presentato domanda (32 Comuni, 1 Comunità Montana e 1 Parco), per un importo complessivo di 95 mila euro. Il bando prevede un contributo pari al 90% delle spese per le attività richieste, fino a un massimo di 3.500 euro, e tutti gli enti sono stati finanziati.

Dal 2006, anno in cui è stato siglato il protocollo con Regione Lombardia, la Provincia di Lecco promuove il bando Fiumi Sicuri, che ha progressivamente aumentato le proposte di intervento sul territorio, comprendendo sia le attività esercitative e addestrative del volontariato organizzato, sia gli interventi di manutenzione programmata per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico.

Sempre più spesso, Comuni e organizzazioni di volontariato instaurano collaborazioni significative, sia sul piano numerico, in alcuni casi con oltre 100 volontari impegnati nelle esercitazioni, sia su quello territoriale, coinvolgendo più Comuni.

“La prevenzione del rischio è strettamente legata alle attività di manutenzione programmata e alle buone pratiche messe in atto per la tutela del territorio – commenta la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann – Siamo l’unica Provincia che, dal 2006, ha garantito continuità a questa iniziativa, finanziandola sempre con risorse proprie, perché crediamo fermamente nell’importanza di questa fondamentale attività”.

“Un ringraziamento particolare va ai Sindaci, che partecipando al bando Fiumi Sicuri dimostrano grande sensibilità e senso di responsabilità come autorità di protezione civile, a tutela dei propri territori e dei cittadini, che negli ultimi tempi hanno spesso sperimentato gli effetti di eventi meteorologici estremi sempre più frequenti” spiega Hofmann.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto – sottolinea il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile, Antonio Leonardo Pasquini – perché, seguendo le indicazioni del Consiglio provinciale, hanno permesso di velocizzare le procedure e rendere operative le attività già a partire da novembre. Formazione e prevenzione rimangono presupposti fondamentali: strumenti indispensabili per garantire sicurezza, efficacia e continuità nelle nostre azioni”.

