Dal 1991 al 2025 sostenuti 1.416 interventi in provincia di Lecco

Il 3 dicembre le celebrazioni al Piccolo Teatro Strehler alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

LECCO – Oltre due secoli di storia, 35 anni con il nome di Fondazione Cariplo e un impegno che ha attraversato generazioni, accompagnando i cambiamenti del Paese e delle sue comunità. Una lunga storia di solidarietà e filantropia che ha portato, dal 1991 al 2025, a sostenere 41.305 progetti con oltre 4,4 miliardi di euro di contributi a fondo perduto in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Un percorso che ha lasciato un segno importante anche nel territorio lecchese: 126,2 milioni di euro destinati a 1.416 progetti in provincia di Lecco.

Le celebrazioni per il 210° anniversario della nascita della Commissione Centrale di Beneficenza e per i 35 anni di Fondazione Cariplo si terranno giovedì 3 dicembre al Piccolo Teatro Strehler di Milano. L’evento “UNA LUNGA STORIA – Custodi del dono”, in programma alle 11, sarà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e verrà trasmesso in diretta streaming su Ansa.it.

Nel Lecchese oltre 126 milioni di euro

Dal 1991 al 2025, la parte più consistente dei contributi deliberati in provincia di Lecco ha riguardato i Servizi alla Persona, con 724 interventi e 57,6 milioni di euro. Risorse destinate a progetti dedicati alle fragilità, all’inclusione sociale e ai giovani. Segue il settore Arte e Cultura, che ha beneficiato di 30,4 milioni di euro per 554 progetti, con l’obiettivo di sostenere il patrimonio, i luoghi e le organizzazioni culturali e favorire la partecipazione.

Importante anche il sostegno alla ricerca scientifica: nello stesso periodo Fondazione Cariplo ha finanziato 17 progetti per un totale di 11,6 milioni di euro.

Numeri che raccontano una relazione costruita nel tempo con il territorio, attraverso realtà diverse che hanno saputo leggere i cambiamenti, intercettare nuovi bisogni e trasformarli in iniziative concrete.

Il legame con la provincia passa anche attraverso la Fondazione comunitaria del Lecchese, impegnata a promuovere la cultura del dono e a sostenere le iniziative delle realtà locali. Una presenza vicina alle comunità, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e imprese e di trasformare la generosità del territorio in progetti a beneficio della collettività.

Una storia cominciata nel 1816

Le radici di Fondazione Cariplo risalgono al 1816, un anno segnato da una grave carestia e da una situazione sociale particolarmente difficile. Molte persone, rimaste senza mezzi di sostentamento nelle campagne, arrivavano a Milano in cerca di lavoro e aiuto. Fu in quel contesto che nacque la Commissione Centrale di Beneficenza, inizialmente incaricata di amministrare risorse destinate a sostenere le fasce più povere della popolazione. Tra gli strumenti utilizzati anche il finanziamento di opere pubbliche, capaci di offrire un lavoro e un salario alle persone disoccupate.

Sette soci fondatori diedero avvio a quell’esperienza filantropica. Nel 1823, pochi anni dopo, la stessa Commissione promosse la nascita della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, i cui proventi avrebbero contribuito a finanziare anche le attività di beneficenza.

Un passaggio significativo nella storia dell’istituzione: prima nacque la filantropia, poi la banca, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e offrire alle persone la possibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Nel 1991, con la nascita di Fondazione Cariplo, si aprì un nuovo capitolo di questa lunga storia. La Fondazione raccolse quell’eredità mettendo il proprio patrimonio a disposizione delle comunità e concentrando il proprio intervento in quattro ambiti: Arte e Cultura, Ambiente, Ricerca Scientifica e Servizi alla Persona.

“Una storia nella quale lo spirito che guida la nostra azione è rimasto lo stesso: prenderci cura, con responsabilità e lungimiranza, di chi verrà dopo di noi”, ha sottolineato il presidente Giovanni Azzone.

Le sfide di oggi e gli oltre 80 milioni per l’inclusione

Accanto ai settori tradizionali, Fondazione Cariplo ha scelto di concentrare parte del proprio impegno su quattro grandi sfide: i giovani fuori dai percorsi di studio e lavoro, la prima infanzia, l’autonomia delle persone con disabilità e l’inclusione delle persone detenute ed ex detenute. Per questi ambiti sono stati destinati complessivamente oltre 80 milioni di euro.

“Non è un caso che ancora oggi il nostro organo di indirizzo si chiami Commissione Centrale di Beneficenza”, ha spiegato Azzone. “Emergono in questa lunga storia anche l’impegno di chi opera nel Terzo Settore, migliaia di volontari, di enti e istituzioni che hanno attraversato oltre duecento anni di vicende del nostro Paese; realtà che operavano ed operano tutt’oggi con la missione di non lasciare indietro nessuno”.

Sono cambiati i problemi, gli strumenti e le risposte, ma resta la responsabilità di guardare ai bisogni del presente e, allo stesso tempo, costruire opportunità per il futuro.

Il 3 dicembre al Piccolo Teatro Strehler

Sarà proprio questo il filo conduttore dell’evento “UNA LUNGA STORIA – Custodi del dono”, in programma il 3 dicembre 2026 alle 11 al Piccolo Teatro Strehler di Milano. Lo spettacolo ripercorrerà le vicende che si sono susseguite dal 1816 ai giorni nostri, attraverso la regia di Riccardo Frati e la recitazione delle allieve e degli allievi della Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo.

Le celebrazioni saranno accompagnate da una campagna di comunicazione dal titolo “35 anni di filantropia, 210 anni di beneficenza: è una lunga storia” e da una mostra a pannelli dedicata alle principali tappe dell’istituzione lombarda.

A partire dall’inizio del 2027, l’esposizione sarà portata nelle principali piazze della Lombardia, in collaborazione con le fondazioni di comunità locali, per raccontare nei territori una storia che continua a intrecciarsi con quella delle persone e delle comunità.