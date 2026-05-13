Fondazione Cariplo, oltre 9,9 milioni di euro al Lecchese nel 2025 tra ambiente, cultura e servizi sociali

Finanziati 29 interventi sul territorio provinciale: la quota maggiore destinata alle nuove “sfide trasversali” per comunità locali e progetti emblematici

Nel bilancio 2025 della Fondazione oltre 187 milioni di euro di attività filantropica e 1.265 progetti sostenuti

LECCO – Ammontano a oltre 9,9 milioni di euro i contributi assegnati da Fondazione Cariplo al territorio lecchese nell’ambito dell’attività filantropica 2025 approvata con il nuovo bilancio dell’ente. In totale, per la provincia di Lecco sono stati finanziati 29 interventi distribuiti tra ambiente, cultura, servizi alla persona e nuove “sfide trasversali”.

La quota più consistente riguarda proprio il nuovo settore delle sfide trasversali, che comprende contributi destinati alle Fondazioni di Comunità, ai progetti emblematici e alle iniziative per il rafforzamento delle comunità locali: in questo ambito sono stati assegnati sette contributi per circa 6,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri settori, all’ambiente sono stati destinati due contributi per 1,8 milioni di euro, mentre l’area arte e cultura ha ricevuto 15 contributi per circa 600 mila euro. Ai servizi alla persona sono andati invece cinque contributi per circa 900 mila euro.

Complessivamente, nel 2025 Fondazione Cariplo ha sostenuto 1.265 progetti con un’attività filantropica pari a oltre 187 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente.

Nel bilancio approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza viene evidenziato come l’attività della Fondazione si sia sviluppata sempre più attraverso linee di intervento trasversali dedicate alla coesione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze, alla valorizzazione dei territori e al rafforzamento delle comunità locali.

Il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone ha sottolineato la necessità di continuare a sostenere comunità e persone fragili in un contesto segnato da difficoltà economiche e sociali. “Abbiamo l’obbligo di credere ancora nel futuro e di non perdere la speranza”, ha dichiarato, richiamando l’impegno della Fondazione nel contrasto alle disuguaglianze e nel sostegno ai territori.