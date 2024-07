Fondazione Clerici: due studentesse a Valencia grazie al progetto Erasmus

Hanno partecipato all’esperienza Anna Pepe e Giorgia Catroppa

“Esperienza unica, abbiamo conosciuto una città ricca di opportunità”

LECCO – “Siamo entusiaste di essere state selezionate per questo progetto. Prima di partire avevamo tanta voglia di imparare e le nostre attese non sono state deluse”. Queste sono le parole di Anna Pepe e Giorgia Catroppa, due giovani allieve della sede lecchese di Fondazione Luigi Clerici, di rientro dall’esperienza Erasmus che hanno vissuto a Valencia, dove sono state dal 12 giugno al 2 luglio.

Sono state selezionate tra i loro compagni di classe per merito, rendimento, condotta e personalità. Le due ragazze hanno svolto un tirocinio in saloni di acconciatura o di estetica, ospitate per tutto il periodo da una famiglia selezionata dall’ente Esmovia.

“I tutor aziendali ci hanno affiancato e guidato nel nostro lavoro. Abbiamo vissuto un’esperienza unica e conosciuto una città ricca di opportunità. Ringraziamo Fondazione Clerici e Scuola Centrale di Formazione per averci offerto questa opportunità di crescita”, commentano Anna Pepe, iscritta al secondo anno di operatore del benessere indirizzo Estetico, e Giorgia Catroppa, al secondo anno di operatore del benessere indirizzo Acconciatura, entrambe classe 2008 e residenti rispettivamente a Rogeno e a Lecco.

Ad accompagnarle in questa formativa esperienza spagnola è stata la tutor Annarosa Valsecchi, referente delle politiche del lavoro dell’UO di Lecco di Fondazione Clerici, che ha supportato gli allievi nell’orientamento al lavoro, ha svolto una funzione di supporto formativo-emotivo all’esperienza di tirocinio e ha guidato i ragazzi anche nel tempo libero in modo che potessero vivere anche delle esperienze di arricchimento culturale.

“È da anni che Fondazione Clerici, grazie ai Fondi Europei e a Scuola Centrale di Formazione, propone esperienze formative analoghe a ragazzi meritevoli – sottolinea Francesca Dotti, responsabile della sede lecchese di via Baracca di Fondazione Clerici -. Non si tratta solo di tirocini che permettono ai nostri allievi di consolidare competenze tecnico professionali, ma pure di arricchire il loro bagaglio culturale visitando città europee, confrontandosi con culture diverse dalle nostre e conoscere nuove lingue, in questo caso lo spagnolo. Sono opportunità che ovviamente promuoveremo di nuovo ai nostri studenti”.