Fondazione Comunitaria, bando per progetti di solidarietà sociale

“Il compito della Fondazione è quello imparare a progettare presenza, generare percorsi e progetti”

A disposizione una dotazione di 400 mila euro. Domande entro il 30 aprile 2024

LECCO – Pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionelecco.org) il testo del Bando 2024.2 per l’erogazione di contributi a favore di progetti di solidarietà sociale presentati da Enti di Terzo Settore operanti nel territorio lecchese.

“Il compito della Fondazione non è solo quello di rispondere a risposte immediate – afferma la Presidente Maria Grazia Nasazzi – ma di imparare a progettare presenza, generare percorsi e progetti, sostenere reti non solo dichiarate ma reali, in un clima di stima e collaborazione reciproca“.

La dotazione complessiva messa a disposizione per questo Bando è di 400 mila euro, attingendo dalle risorse fornite da Fondazione Cariplo per “gli interventi sul territorio“, e coprirà come di consueto sino al 50% del costo dei progetti. La restante quota dovrà essere cofinanziata con la partecipazione della comunità lecchese attraverso la raccolta di donazioni.

Di seguito gli Obiettivi Strategici di Fondazione Cariplo.

Il cambiamento climatico , la tutela dell’ ambiente e della biodiversità .

, la dell’ e della . L’ occupabilità .

. Nuove forme della partecipazione culturale, sistemi territoriali di welfare, l’abitare sociale.

L’ammontare minimo e massimo previsto per i singoli progetti varia da 5 a 50 mila euro in funzione dei settori e delle tipologie, come meglio specificato nel regolamento del Bando.

I progetti di tutela del patrimonio storico artistico saranno considerati prioritari all’interno del presente Bando.

La Fondazione invita gli Enti del Settore Sociale a presentare progetti che rientrano nelle finalità del Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle povertà” sull’apposito Bando aperto per tutto il 2024. La Fondazione comunitaria del Lecchese ricorda inoltre che nel mese di marzo 2024 è stato attivato il Bando a “Sostegno delle Arti dal vivo” e, pertanto, i progetti riguardanti spettacoli di musica, teatro e danza dovranno essere proposti sull’apposito Bando.