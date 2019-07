Fondazione Comunitaria del Lecchese, ecco i 63 progetti finanziati

Fondazione Comunitaria del Lecchese: bando 2019/1 e 2

Deliberati contributi a 63 progetti per oltre 428 mila euro

LECCO – I progetti (85) complessivamente presentati sul Bando 2019.1. (promosso dalla Fondazione Comunitaria) e il Bando 2019.2 (promosso dalla Fondazione Comunitaria unitamente alla Banca della Valsassina ed all’Ambito distrettuale di Bellano) sono stati oggetto di selezione da parte del Cda della Fondazione che ha deliberato contributi per 63 progetti di solidarietà e utilità sociale per un importo complessivo di 428.800 euro.

La quota maggiore di contributi è stata riservata, come di consueto, agli interventi di tipo socio-assistenziale (31), per un totale assegnato di oltre 221 mila euro.

I progetti prescelti nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici sono stati 8 per oltre 75 mila euro di stanziamento, mentre quelli della promozione della cultura sono stati 16 per un ammontare deliberato di 62.500 euro. 8 i progetti di tutela ambientale ammessi a contributo per un totale di 69.500 euro.

Come di consueto, i contributi della Fondazione coprono solo sino al 50% del costo dei progetti.

Le organizzazioni interessate devono ora impegnarsi a sensibilizzare il territorio di competenza per raccogliere con donazioni le risorse necessarie a coprire, entro il termine massimo del 30.06.2021 per il 1° bando e 30.07.2021 per il 2° bando, la percentuale restante del costo, ciò che consentirà alla Fondazione l’erogazione effettiva del contributo a proprio carico.

Progetti finanziati nel 2019 – 1° bando

Progetti finanziati nel 2019 – 2° bando