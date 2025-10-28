Fondazione Ludovica Ardenghi Pippi: 5 borse di studio per studenti lecchesi

Borse da 3.000 euro agli studenti universitari del primo anno nelle discipline scientifiche

Scadenza domande: 10 novembre 2025

LECCO – La Fondazione ETS Ludovica Ardenghi “Pippi” lancia il bando per l’assegnazione di cinque borse di studio in memoria di Ludovica Ardenghi, destinate agli studenti universitari del primo anno residenti nella provincia di Lecco. Ciascuna borsa ha un valore di 3.000 euro.

L’iniziativa premia il merito scolastico e sostiene gli studenti che scelgono percorsi di studio scientifici, tra cui Scienze Agrarie e Forestali, Biologia, Scienze Ambientali e Naturali, Biotecnologie, Chimica, Geologia, Fisica, Medicina e Chirurgia, e Ingegneria.

Un ulteriore criterio riguarda la situazione economica, con limite ISEE familiare inferiore a 30.000 euro. La Fondazione valorizza anche l’impegno sociale, assegnando punteggi aggiuntivi a chi ha svolto servizio civile, attività di volontariato o esperienze nel terzo settore.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 novembre 2025. Il bando completo, il modulo di richiesta e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione: www.fondazioneludovicaardenghipippi.it.

L’iniziativa conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere l’istruzione e sostenere i giovani talenti del territorio lecchese.