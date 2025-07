Fondazione Teàrte, il sindaco: “Anche così Lecco vuole essere una città che cresce”

Il Comune di Lecco metterà a disposizione un contributo annuo di 800 mila euro

In corso la programmazione della prossima stagione culturale

LECCO – “Anche con Teàrte, Lecco vuole essere “una città che cresce”.” Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in merito alla nascita, giovedì mattina, della Fondazione che si occuperà prima di tutto del Teatro della Società, ma non solo.

“Giovedì 10 luglio, alla presenza del notaio, è nata “Fondazione Teàrte Lecco”, ente senza scopo di lucro, costituito dal Comune di Lecco per gestire e valorizzare innanzitutto il Teatro della Società di Lecco, di prossima apertura, ma anche un’offerta culturale integrata coinvolgendo tutti i nuovi luoghi della cultura della nostra città (piazza Garibaldi, Lake Arena, la Piccola), e anche spazi informali di sperimentazione” spiega Gattinoni.

Componenti del Consiglio d’amministrazione sono stati nominati il noto imprenditore Eufrasio Anghileri (Presidente), il sottoscritto (Vicepresidente) e la professoressa Agnese Mascellani, mentre la dottoressa Sara Pelucchi ricoprirà il ruolo di revisore dei conti.

“Ma la sfida inizia ora – prosegue il sindaco – la Fondazione ha come primo compito quello di allargare la base di soci sostenitori della cultura, essendo aperta al contributo di enti, aziende e privati che liberamente e generosamente condivideranno la sfida di scommettere sulla cultura quale leva di sviluppo del territorio e della comunità. In autunno verrà aperto un bando pubblico cui tutti potranno contribuire portando la propria quota di partecipazione a Teàrte. Nel contempo, Teàrte sta già pensando la programmazione della prossima stagione culturale 2025/2026 e gli eventi della primavera-estate prossima. Un lavoro di ampio respiro che potrà coinvolgere anche enti e associazioni del territorio“.

“Ovviamente il Comune di Lecco continuerà a fare la propria parte mettendo a disposizione della Fondazione un contributo annuo di 800 mila euro, oltre al personale capace di offrire il necessario supporto tecnico e progettuale”.

“Un ringraziamento a chi ha accettato di far parte gratuitamente del Consiglio di amministrazione, agli Assessori Simona Piazza e Giovanni Cattaneo per il lavoro svolto fin qui e a tutto il Consiglio comunale per aver accolto e accompagnato questo percorso in maniera costruttiva. Anche con Teàrte, Lecco vuole essere “una città che cresce””.