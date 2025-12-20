Fondazione Telethon. Weekend di solidarietà con i Cuori di cioccolato

Punto di raccolta situato in Piazza Garibaldi

Appuntamento per oggi, sabato 20, e domani, domenica 21 dicembre

LECCO – Tutto pronto per il weekend nelle piazze con Fondazione Telethon, all’insegna della solidarietà, dell’impegno e della partecipazione, con numerosi eventi dedicati a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“La campagna di quest’anno celebra la rarità in tutte le sue sfumature: quella che incanta, come una meraviglia della natura, e quella che spaventa, come una malattia genetica poco conosciuta e ancora da studiare. Ognuno di noi può trasformare questa paura in speranza, contribuendo a sostenere la ricerca” sottolineano da Fondazione Telethon.

In tutta Italia, il 20 e 21 dicembre sarà possibile trovare oltre 4.500 punti di raccolta dove scegliere i Cuori di cioccolato, a fronte di una donazione minima di 15 euro. In Lombardia saranno 320 i punti di raccolta disponibili. A Lecco il punto di raccolta sarà presente in Piazza Garibaldi.

A distribuire i Cuori saranno più di 9mila volontari di Fondazione Telethon, insieme a: UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare; AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue; Anffas – Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo; UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia di Azione Cattolica Italiana e le edicole aderenti al SI.NA.GI – Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia.

I Cuori di cioccolato sono disponibili nei gusti fondente e al latte, sono racchiusi in eleganti scatole scrigno con chiusura magnetica, declinate nei colori rosso (per il fondente) e verde (per il cioccolato al latte), ideali da conservare e riutilizzare. Ogni confezione contiene 15 cioccolatini a forma di cuore, avvolti in un incarto colorato e impreziositi da dolcissime dediche che esprimono affetto, impegno e speranza.

“Grazie alla ricerca, possiamo offrire speranza, terapie e un futuro migliore ai bambini e a tutte le persone affette da malattie genetiche rare, insieme alle loro famiglie” spiegano da Fondazione Telethon.

I Cuori di cioccolato sono disponibili anche sullo shop online di Fondazione Telethon: shop.fondazionetelethon.it.

Dal 1° al 31 dicembre sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali.

È possibile effettuare donazioni di 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso di TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications, oppure di 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile. Inoltre è possibile donare con carta di credito sul sito www.fondazionetelethon.it oppure telefonando da rete fissa al numero verde 800 11 33 77 (attivo dal 1° al 31 dicembre; 02 34989500 dall’estero).

Fondazione Telethon può essere sostenuta tutto l’anno: è possibile fare una donazione online su fondazionetelethon.it/sostienici oppure scegliere un prodotto solidale su shop.fondazionetelethon.it.