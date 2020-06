Fondo Aiutiamoci. Al via la nuova fase con 1.000.000 di euro

Allargato il Comitato di Indirizzo a nuove personalità

Un milione di euro a sostegno di proposte estive per minori, disabili e persone fragili

LECCO – Il Comitato di Indirizzo del Fondo “Aiutiamoci” – composto da Paolo Favini, direttore Generale ASST Lecco; Pierfranco Ravizza, Presidente O.M.C.O.; Guido Agostoni, Presidente Distretto Lecco; Virginio Brivio, Sindaco Lecco; Massimo Panzeri, Sindaco Merate; Mario Romano Negri, Presidente Fondazione comunitaria del Lecchese – si è confrontato sull’andamento della raccolta fondi per l’emergenza coronavirus, avviata il 9 marzo e tuttora in corso.

Il Comitato esprime

Profonda gratitudine a tutti i cittadini, le associazioni, le aziende e gli enti pubblici che hanno sostenuto con incredibile generosità la campagna “Aiutiamoci”. Ad oggi sono stati raccolti 4.332.608 euro grazie a 8.606 donazioni: un risultato enorme per il territorio lecchese;

Sentito ringraziamento alla Fondazione comunitaria del Lecchese per la gestione dell’intera campagna, sia in relazione alla raccolta fondi che alla gestione degli acquisti.

Sino ad oggi sono state acquistate attrezzature per ASST Lecco per gli Ospedali di Lecco e Merate per un totale di 2.441.953 euro, DPI e interventi a favore di servizi del territorio per un totale di 1.754.850 euro, DPI e altri interventi a favore dei Medici di Medicina Generale per un totale di 116.430 euro. Per quest’ultima voce, a supporto degli stessi Medici di Medicina Generale, il Comitato segnala di avere recentemente definito un contributo di 50.000 euro a favore della cooperativa Cosma per la realizzazione di un ambulatorio mobile per i pazienti cronici del territorio lecchese. La necessità di rilanciare il Fondo in una nuova fase e con nuovi obiettivi legati alla riapertura dei servizi pubblici e del privato sociale del nostro territorio. Il Fondo assumerà il nome di “Aiutiamoci 2.0”, mantenendo quindi il nome iniziale che rappresenta una garanzia per tutti i cittadini, ed introducendo la specifica della nuova fase che ci proietta verso la piena ripartenza delle attività.

L’esigenza di allargare il Comitato di Indirizzo a nuove personalità per rendere il Fondo sempre più vicino ai bisogni del territorio. Il nuovo Comitato di Indirizzo risulta così

composto:

– I sei componenti attuali (Paolo Favini, Pierfranco Ravizza, Guido Agostoni, Virginio

Brivio, Massimo Panzeri, Mario Romano Negri)

– I Presidenti degli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco, Merate: Nando De

Giambattista, Sabina Panzeri, Filippo Galbiati (sindaci di Perledo, Costamasnaga,

Casatenovo)

– Il Presidente di Confcooperative, Gabriele Marinoni

– Il Direttore del Centro Servizi Volontariato di Monza Lecco Sondrio, Lucio Farina

– Il Presidente della Fism, Giampiero Redaelli

– Il Responsabile della Pastorale giovanile della Zona III, don Emanuele Colombo.

Il primo intervento del fondo “Aiutiamoci 2.0”

Il Comitato di Indirizzo segnala che il primo intervento del Fondo “Aiutiamoci 2.0” consisterà nel sostegno alle proposte estive per minori, disabili e persone in condizione di fragilità. Tutte le attività che si realizzeranno nell’estate 2020 (centri estivi comunali, oratori estivi, campus di ASD, iniziative autorganizzate di famiglie) potranno richiedere un contributo su tre linee di intervento:

Sicurezza sanitaria

Attivazione di progetti sociali ed educativi di comunità

Promozione di attività occupazionali per persone in condizione di svantaggio sociale

Per questi interventi sarà disponibile la cifra di 1.000.000 di euro, messa a disposizione da Lario Reti Holding (400.000 euro), Fondazione Comunitaria del Lecchese (200.000 euro), Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate (400.000 euro). Tutte le informazioni per richiedere il contributo per le attività estive sul sito www.costruiamolestate.it.

“E’ certamente impegnativo rilanciare la raccolta Fondi in un momento di grande preoccupazione economica per molte aziende e famiglie – afferma Mario Romano Negri, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese – ma siamo convinti che dai momenti di difficoltà si debba uscire riscoprendo il senso di appartenenza e di solidarietà che hanno caratterizzato i momenti migliori della nostra comunità lecchese. Superata l’emergenza sanitaria, il Fondo ‘Aiutiamoci 2.0’ vuole essere vicino alle famiglie ed alle persone più vulnerabili, sostenendo e potenziando l’importante rete dei servizi sociali, socio sanitari

ed educativi del nostro territorio”.

Il presidente del Distretto di Lecco, Guido Agostoni, dichiara che “la riproposizione del Fondo – che accompagna la pubblicazione del Bando ‘Costruiamo insieme la nostra estate…in sicurezza’ – vuole rappresentare l’investimento del nostro territorio per una ripresa della socialità e delle relazioni dopo un tempo di buio e paura. Questo deve avvenire in una logica non competitiva ma di ricerca comune, di sintonia e collaborazione, chiamando tutti alla responsabilità per garantire le necessarie tutele e un clima di prudente serenità. Ci aspetta un tempo inedito a cui dobbiamo guardare con fiducia, con accortezza e capacità di condivisione per rilanciare le nostre comunità. Anche la generosità, cui facciamo appello, è un tratto distintivo del nostro territorio, per far nascere e sviluppare nuove iniziative”.

Nuovo logo, stesse modalità di donazione

Il Fondo “Aiutiamoci 2.0” parte con un logo leggermente modificato rispetto al precedente, che richiamava esplicitamente la centralità sanitaria degli interventi. Il nuovo logo punta a sottolineare il grande cuore dei lecchesi e l’attenzione alla fase di ripresa del nostro territorio. Rimangono invece inalterate le modalità di donazione:

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese: