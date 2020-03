Fontana: “Decreto da migliorare, a partire dalla sicurezza dei lavoratori”

Il governatore ha esaminato il provvedimento governativo insieme ad Anci e ai sindaci dei capoluoghi lombardi

“Dobbiamo preservare il difficile equilibrio tra la tutela della salute e la salvaguardia dei lavoratori che devono necessariamente andare al lavoro”

MILANO – “E’ un po’ come camminare sulla cresta. E’ difficile trovare un equilibrio tra la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dei lavoratori che devono necessariamente andare a lavorare perché parte di filiere imprescindibili per la vita quotidiana di ciascuno di noi”. Sono queste le parole pronunciate poco fa dal governatore della Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa convocata al termine dell’ormai consueto appuntamento in video conferenza con i sindaci dei comuni capoluogo della Lombardia e i rappresentanti di Anci. Al centro della discussione il provvedimento governativo firmato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Abbiamo tutti convenuto sul fatto che ci sono cose da correggere perché abbiamo notato delle discrasie. Il dialogo però prosegue per cercare di migliorare ulteriormente il testo. Sono due i principi che ci hanno guidato fin dall’inizio: la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dei lavoratori che devono necessariamente andare a lavorare perché parte di filiere imprescindibili per la vita quotidiana”.

Fontana ha poi parlato dell’invio di una lettera per sollecitare l’invio dei presidi ancora carenti aggiungendo: “Non abbiamo ancora i dati definitivi, ma il contagio è in costante crescita”. Tornando sul provvedimento: “Qualche passo in avanti è stato fatto con questo provvedimento e sicuramente i cittadini hanno preso maggior consapevolezza”. L’attenzione della Regione è ora rivolta ai quei lavoratori che sono costretti ancora oggi a lavorare: “Avremo un incontro con gli stakeholder per parlare proprio di questo. Con il Governo c’è dialogo per correggere il decreto”.

Fontana ha precisato: “Si tratta di chiarimenti anche a livello terminologico. Tutelare fabbriche e salute è un equilibro difficile. E’ come camminare in cresta”. Il governatore ha anche aggiunto che l’intenzione di rimodulare il servizio di trasporto pubblico: “Invieremo delle linee guida alle agenzie di trasporto pubblico locale rimettendo chiedendo di applicarle con una certa flessibilità dovuta al contesto in cui operano”.