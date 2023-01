Formazione, la proposta di Confcommercio Lecco per il 2023

Ampia l’offerta di corsi proposta sia agli associati che ai privati

“Crediamo fortemente nel valore della formazione”

LECCO – Tornano i corsi di formazione targati Cat Unione Lecco di Confcommercio Lecco. Ampia l’offerta rivolta ad associati e anche privati per il 2023 che comprende, come da tradizione, corsi dedicati a tutti e corsi obbligatori, questi ultimi rimborsati all’80% per le aziende iscritte agli Enti Bilaterali di Lecco.

A presentare il calendario 2023, giovedì mattina presso la sede di Confcommercio, sono stati Angelo Belgeri, presidente di Cat Unione Lecco, Chiara Silverij, responsabile dell’Area Formazione e il Direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva. “Iniziamo sempre il nuovo anno con questa presentazione – ha commentato Riva – questo perché Confcommercio crede fortemente nel valore della formazione. Ringrazio Angelo Belgeri e Chiara Silverij per l’impegno e per l’ottima offerta proposta anche quest’anno, che siamo certi troverà tutti soddisfatti”.

Durante il 2022 sono stati 154 i corsi erogati per un totale di 1.432 ore e 1.700 persone coinvolte. 410 i corsi online: “La nostra piattaforma online si è affiancata pochi anni fa alla formazione frontale, un’opportunità aggiuntiva per chi vuole fruire dei corsi offerti di Confcommercio” ha detto Riva.

“Per noi la formazione è importantissima – ha aggiunto Belgeri – proprio a inizio anno il presidente Peccati ha rimarcato l’importante binomio turismo-dialogo. Ecco, per noi la formazione è una forma di dialogo tra l’associazione e gli associati, un modo per confrontarsi, oltre che imparare, e migliorare il proprio lavoro. Per questo quest’anno abbiamo dato ulteriore spazio ad alcuni settori, quali il digitale, con corsi specifici dedicati al web, Tik Tok, You Tube, Seo e l’email marketing. Oggi come oggi il mondo digitale non può più essere separato dal ‘fare azienda’ e dobbiamo cercare di essere sempre più performanti”.

Grazie al contributo degli Enti Bilaterali ben quattro corsi offerti a tutti saranno rimborsati al 100% (Seo e storytelling, Inglese: le 200 parole per accogliere il turista, Pronti a gestire il cliente difficile e Whorkshop di psicologia e tecniche di vendita) mentre gli altri corsi, sempre parte dell’offerta rivolta a tutti, saranno rimborsati al 50%.

“Siamo molto soddisfatti dell’offerta formativa del 2023 – ha commentato Chiara Silverij – abbiamo individuato nove aree e più della metà dei corsi proposti sono di nuova progettazione. Tra le novità, la reintroduzione del corso di tedesco turistico e commerciale dovuto al fatto che entrambe queste dimensioni della nostra area si stanno evolvendo verso una clientela internazionale soprattutto tedesca. Ringrazio poi il Gruppo Terziario Donna che ha collaborato per la proposta di alcuni corsi nel settore della comunicazione, marketing e vendita, tra cui Mindfulness e La gestione del tempo tra produttività e work-life balance, rivolto in particolare alle donne lavoratrici“.

Nell’offerta di formazione non mancano corsi tecnici dedicati allo Spid e alla firma digitale e i corsi di ristorazione: “Anche quest’anno abbiamo potuto contare sulla collaborazione di tre chef e un pasticcere e di un esperto panificatore che terrà un corso speciale su pizze e focacce”.

E’ possibile consultare i corsi online e il catalogo con l’offerta formativa sul sito di Confcommercio Lecco (CLICCA QUI).

Contatti Ufficio Formazione:

Tel 0341 356911

Fax 0341 284209

formazione@ascom.lecco.it

www.confcommerciolecco.it