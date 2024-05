Forti piogge e rischio idrogeologico: emessa allerta arancione

Diramata l’allerta meteo per le prossime ore da parte della sala operativa della Protezione civile

Attese forti piogge sui settori della Prealpi e della pianura nord occidentale

LECCO – Allerta arancione per il rischio idrogeologico e idraulico e giallo per il rischio temporali . A diramare l’avviso è stata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 maggio, la sala operativa della Protezione civile in base alle previsioni meteo per le prossime ore.

Per la seconda parte della giornata di oggi è infatti prevista una ripresa delle precipitazioni dapprima sui settori occidentali e successivamente anche sul restante territorio regionale. Dal pomeriggio attese precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio e temporale, tendenti a divenire diffuse in serata sui settori occidentali, forti e persistenti tra alta pianura e Prealpi.

Tra la notte e il mattino di domani, mercoledì 15 maggio, sono attese precipitazioni moderate su tutta la Lombardia, anche forti su pianura Nord- occidentale e vicini settori delle Prealpi. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni tenderanno a divenire sparse, ma in concomitanza con una maggiore probabilità di locali rovesci o temporali, specie sulla pianura. I fenomeni temporaleschi saranno possibili, seppur in un contesto di bassa o molto bassa probabilità di temporali forti, principalmente nel pomeriggio e in serata. La protezione civile ha evidenziato che tra la serata di martedì 14 e la notte di mercoledì 15 maggio è probabile la rigenerazione e la persistenza delle precipitazioni, con uno scenario al momento maggiormente probabile che inquadra questa situazione tra le zone Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano (specie al confine con il Piemonte), ma non si esclude l’interessamento anche della zona Lario e Prealpi Occidentali e marginalmente della pianura centrale.

Si segnalano possibili accumuli locali su 12 ore fino a 100-140 mm su laghi e Prealpi varesine e fino a 80-100 mm tra Lario e Prealpi occidentali e Nodo Idraulico di Milano. Si prevedono venti in rinforzo sulla Pianura e su Prealpi Occidentali, con raffiche possibili fino a 40-50 km/h in pianura e fino 50-60 km/h sui settori esposti delle Prealpi.