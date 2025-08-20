Forti piogge su tutto il territorio, scatta l’allerta meteo arancione

Attesi nuovi passaggi temporaleschi in giornata

Il maltempo è stato accompagnato da un brusco calo delle temperature

LECCO – Regione Lombardia ha emesso un’allerta di protezione civile arancione per rischio temporali su tutto il nostro territorio a partire dalla serata di ieri, 19 agosto, fino a nuovo aggiornamento. Dopo i forti temporali delle scorse ore, per la giornata di oggi, mercoledì, si prevedono rovesci e temporali probabilmente localmente anche molto forti sul settore alpino e prealpino. Attesi, quindi, nuovi passaggi temporaleschi. Si chiede di prestare particolare attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160