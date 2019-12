“Fotografi di classe”, premiati i ragazzi di quinta della scuola primaria Diaz

Terzo posto al concorso fotografico “Il Paese che vorrei”

“Abbracci alla vita”: il futuro visto dagli alunni della Diaz

LECCO – Le classi quinte della scuola primaria Armando Diaz di San Giovanni (istituto comprensivo Lecco 2) si sono classificate terze al concorso nazionale “Fotografi di classe”, dal tema “Il Paese che vorrei. Scatti e immagini dal futuro dell’Italia”.

Concorso promosso dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), con il sostegno di De Agostini Scuola e Fondazione Italia Patria della Bellezza, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e di E20-Eventi rivolto agli studenti delle classi di ogni ordine e grado.

Gli alunni sono stati invitati a immaginare il Paese che vorrebbero vedere realizzato nel domani. Per farlo, hanno osservato con occhio critico i luoghi in cui vivono, distinguendo ciò che ha un valore da conservare e da trasmettere alle generazioni future da ciò che invece va denunciato e migliorato. Vivere nel futuro costituisce una vera e propria azione di cittadinanza; comporta, infatti, la consapevolezza che il territorio è un bene comune ambientale e culturale che va costruito insieme.

La proclamazione dei vincitori è avvenuta nelle scorse settimane durante il convegno nazionale tenuto a Salerno con la seguente motivazione: ”con la foto dal titolo Abbracci alla vita la scuola di Lecco ha interpretato vivacemente e con garbo l’idea di un futuro da vivere nella partecipazione e nella collaborazione, in un contesto paesaggistico che per essere preservato necessita vigilanza e impegno. Assistiamo in questa foto a un presidio di sostenibilità. bambini di una classe abbracciano gli alberi e sembrano volerli proteggere dai pericoli del mondo. Una performance simbolica attraverso cui i ragazzi scelgono di proteggere la natura con i loro stessi corpi”.

Nei giorni scorsi, all’università Bicocca di Milano, una delegazione di alunni e insegnanti in presenza del segretario regionale insegnanti di Geografia Paolo Molinari ha ritirato il premio. Un’ulteriore occasione per far conoscere meglio le bellezze di Lecco.