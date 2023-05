Frana a Varenna, resta sospesa la circolazione dei treni tra Lierna e Bellano

Ecco i treni in programma nella giornata odierna

VARENNA – A causa della frana che ieri, 19 maggio, ha investito la galleria ferroviaria a Varenna, la circolazione dei treni continua a essere sospesa tra le stazioni di Lierna e Bellano. “Siamo in attesa di poter disporre di autobus sostitutivi che l’azienda sta reperendo sul territorio – si legge sul sito di Trenord -. Considerata l’emergenza, questo servizio al momento prevede lunghe attese. Invitiamo la clientela a mettersi in viaggio unicamente per casi di assoluta necessità”.

Ecco tutti i provvedimenti che si rendono necessari:

I treni diretti in partenza da Milano Centrale terminano il viaggio a Lierna, e viceversa. Effettuano tutte le fermate tra Lecco e Lierna;

I treni diretti in partenza da Tirano/Sondrio terminano il viaggio a Bellano, e viceversa. Effettuano tutte le fermate tra Sondrio e Bellano;

I viaggiatori in arrivo da Milano/Monza con destinazioni Colico e oltre devono scendere a Lecco e utilizzare gli autobus sostitutivi;

I viaggiatori in arrivo da Sondrio/Colico con destinazioni Lecco e oltre devono scendere a Colico e utilizzare gli autobus sostitutivi;

I treni Regionali tra Lecco e Sondrio non vengono effettuati;

Istituiti autobus che effettuano servizio spola nella tratta Lecco – Colico.

Ulteriori provvedimenti saranno prontamente comunicati in sul sito internet e sulla App di Trenord. “Diversamente da quanto riportato sui monitor di stazione, i treni in partenza da Milano/Monza non proseguono oltre la stazione di Lierna; i treni in partenza da Tirano/Sondrio/Colico non proseguono oltre la stazione di Bellano”.

I treni in programma nella giornata di oggi

Treni in programma per la giornata odierna, che effettuano tutte le fermate intermedie:

33053 (TIRANO 06:12 – BELLANO TARTAVALLE TERME 07:54)

33039 (TIRANO 07:00 – BELLANO TARTAVALLE TERME 08:54)

33021 (TIRANO 09:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 10:54)

33055 (TIRANO 11:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 12:54)

33049 (TIRANO 12:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 13:54)

33043 (TIRANO 13:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 14:54)

33061 (TIRANO 15:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 16:54)

33037 (TIRANO 16:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 17:54)

33051 (TIRANO 17:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 18:54)

33057 (TIRANO 18:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 19:54)

33045 (TIRANO 19:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 20:54)

33063 (TIRANO 20:08 – BELLANO TARTAVALLE TERME 21:54)

33166 (BELLANO TARTAVALLE TERME 07:20 – TIRANO 09:22)

33048 (BELLANO TARTAVALLE TERME 08:30 – TIRANO 10:22)

33056 (BELLANO TARTAVALLE TERME 09:30 – TIRANO 11:22)

33062 (BELLANO TARTAVALLE TERME 10:30 – TIRANO 12:22)

33044 (BELLANO TARTAVALLE TERME 11:30 – TIRANO 13:22)

33040 (BELLANO TARTAVALLE TERME 12:30 – TIRANO 14:22)

33058 (BELLANO TARTAVALLE TERME 13:30- TIRANO 15:22)

33050 (BELLANO TARTAVALLE TERME 14:30 – TIRANO 16:22)

33046 (BELLANO TARTAVALLE TERME 17:30 – TIRANO 19:22)

33064 (BELLANO TARTAVALLE TERME 18:30 – SONDRIO 19:41)

33042 (BELLANO TARTAVALLE TERME 19:30 – TIRANO 21:22)

33052 (BELLANO TARTAVALLE TERME 20:30 – TIRANO 22:30)

33060 (BELLANO TARTAVALLE TERME 21:30 – SONDRIO 22:41)

2813 (LIERNA 06:26 – MILANO CENTRALE 07:40)

2855 (LIERNA 06:53 – MILANO ROGOREDO 08:26)

2815 (LIERNA 07:42 – MILANO CENTRALE 08:40)

2817 (LIERNA 08:42 – MILANO CENTRALE 09:40)

2821 (LIERNA 10:42 – MILANO CENTRALE 11:40)

2825 (LIERNA 12:42 – MILANO CENTRALE 13:40)

2827 (LIERNA 13:42 – MILANO CENTRALE 14:40)

2829 (LIERNA 14:42 – MILANO CENTRALE 15:40)

2833 (LIERNA 16:42 – MILANO CENTRALE 17:40)

2835 (LIERNA 17:42 – MILANO CENTRALE 18:40)

2837 (LIERNA 18:42 – MILANO CENTRALE 19:40)

2839 (LIERNA 19:42 – MILANO CENTRALE 20:40)

2841 (LIERNA 20:42 – MILANO CENTRALE 21:40)

2843 (LIERNA 21:42 – MILANO CENTRALE 22:40)