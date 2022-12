Frana. Da oggi i movieri sulla ‘vecchia’ Lecco Ballabio

Presidio fisso dalle 7 della mattina alle 21 di sera

I movieri regoleranno il passaggio dei mezzi pesanti

LECCO – Inizia una nuova settimana, la seconda dopo la frana che ha interrotto il raccordo della Statale 36 per la Valsassina: inevitabilmente sarà un’altra settimana difficile ma che si apre con una novità, ovvero l’abbandono delle fasce orarie di salita e discesa per i mezzi pesanti e l’istituzione di un presidio fisso dei movieri a regolarne i flussi di traffico.

Dalle 7 della mattina alle 21, tutti i giorni feriali, operatori delle forze di polizia gestiranno la viabilità tra San Giovanni di Lecco e Ballabio, consentendo il transito alternato dei camion lungo il vecchio tracciato che sale verso la Valsassina passando per Laorca.

Sarà un tuffo nel passato come già accaduto in passato tra la fine degli Anni ’90 e l’inizio del 2000 quando la nuova Lecco – Ballabio era in costruzione (inaugurata e aperta nel febbraio del 2006).

Il traffico nei prossimi giorni è destinato ad intensificarsi con l’avvicinarsi del Natale ma dalla prossima settimana, con le festività e la chiusura delle scuole, è destinato a diminuire sensibilmente.

Si annunciano dunque gli ultimi giorni di disagi, in vista della riapertura del raccordo ipotizzata da Anas per la data del 10 gennaio.