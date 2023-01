Frana Lecco-Ballabio: ultimi giorni di passione, domani la riapertura

Da oggi traffico a pieno regime dopo le festività natalizie

Attesa per la riapertura della strada prevista dopo le 12 di martedì

LECCO – Ancora un paio di mattinate difficili sulla vecchia Lecco-Ballabio prima della riapertura della strada nuova prevista nella giornata di martedì 10 gennaio. Oggi, dopo la pausa natalizia, riaprono tutte le scuole e anche il traffico di chi va e viene dalla Valsassina per lavoro torna a pieno regime.

Per cercare di rendere la situazione un po’ più fluida nei giorni scorsi è stato deciso di vietare il transito in salita dei mezzi pesanti (con massa superiore alle 3,5 tonnellate) dalle ore 6.30 alle ore 8. Per le restanti fasce orarie il traffico lungo la Strada Provinciale 62 continuerà con il senso unico alternato regolato dai movieri.

Domani la riapertura della nuova Lecco-Ballabio

Martedì 10 gennaio, a un mese dalla frana che si è abbattuta all’imbocco della galleria Giulia, dopo le 12, verrà riaperta la nuova Lecco-Ballabio in ambo i sensi di marcia (con limite di velocità 30 Km/h nel tratto interessato dalla frana). Per i successivi 15 giorni la strada resterà chiusa in orario notturno, dalle 22 alle 5.