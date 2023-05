Frana, oggi il vertice politico. Zamperini (FdI): “Ringrazio Regione per rapidità di intervento”

Durante la riunione si affronterà il problema dei trasporti alternativi

Il consigliere regionale Zamperini: “Questa situazione di emergenza necessita di risposte straordinarie e di rapida esecuzione”

LECCO – A seguito dei disagi derivanti dalla frana di Fiumelatte che ha interessato i Comuni di Lierna e Varenna, l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha convocato un vertice politico in data odierna, sabato 27 maggio, alle ore 16.

A riguardo è intervenuto il Consigliere regionale della Provincia di Lecco, Giacomo Zamperini. “Ringrazio l’Assessore Franco Lucente, con il quale sono costantemente in contatto, che prontamente è intervenuto per accelerare la risoluzione di alcune criticità ed ha convocato un vertice per affrontare il problema dei trasporti alternativi, in risposta alle interruzioni ferroviarie derivanti della recente frana che ha interessato la Provincia di Lecco.

“Il vertice, organizzato in tempi rapidissimi per questo pomeriggio alle ore 16, coinvolge i Sindaci dei comuni coinvolti, la Prefettura, la Provincia di Lecco, nonché gli altri enti ed i tecnici al fine di trovare le soluzioni più efficaci per gestire l’emergenza. Occorre predisporre un piano di buon senso per sostenere i territori ed i cittadini direttamente interessati, con uno sguardo particolare alla stagione turistica che ormai è cominciata – conclude Zamperini – La sinergia ed il coordinamento con le altre Province di Sondrio e Como è fondamentale. Questa situazione di emergenza necessita di risposte straordinarie e di rapida esecuzione”.