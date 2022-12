Frana, oggi tavolo sull’emergenza. Il prefetto: “Situazione di difficile gestione”

Atteso nel pomeriggio un nuovo incontro in Prefettura sulla frana e sulla viabilità tra Lecco e Valsassina

Il prefetto Pomponio: “Il territorio vive un’emergenza quotidiana, bene la sinergia con i sindaci”

LECCO – “Solo a dicembre abbiamo avuto tre eventi franosi: sulla strada tra Esino e Perledo che ha riguardato solo una porzione di territorio e altre due che hanno causato situazioni di blocco della Statale 36 sul lago, prima, e poi nel collegamento con la Valsassina. Altre ne avevamo avute in precedenza, a Ferragosto e prima ancora. L’emergenza di protezione civile è quotidiana sul territorio”.

E’ quanto sottolineato dal prefetto Sergio Pomponio nel suo intervento in mattinata durante la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica (a breve l’articolo) che si è svolta in Camera di Commercio. E’ la prefettura a coordinare l’emergenza legata alla frana sulla nuova Lecco-Ballabio e i suoi risvolti sulla viabilità locale dovuti alla chiusura del raccordo stradale.

Questo pomeriggio, ad una settimana esatta dal crollo dei massi sulla statale, si svolgerà un nuovo tavolo di confronto nella sede di corso Promessi Sposi. Un incontro che servirà per capire l’evoluzione legata al fronte franoso, agli accertamenti e disgaggi eseguiti, dunque alla messa in sicurezza della strada ma anche per fare il punto sulle misure viabilistiche messe in atto per contenere i disagi.

E’ possibile che il sistema a fasce orarie di salita e discesa per i mezzi pesanti venga rivisto. Questo l’auspicio del settore dell’autotrasporto e delle imprese (vedi articolo).

Una situazione che non ha soluzioni semplici, come riferito dallo stesso prefetto che ha ringraziato i sindaci per la sinergia avuta in questi giorni nel cercare di fare squadra per affrontare il problema: “L’emergenza oggi ha una dimensione difficilmente gestibile anche con un concorso collettivo – ha rimarcato però Pomponio – si fatica a trovare soluzioni condivise, perché tale è il carico di lavoro e di responsabilità che grava su ciascuno di noi che farebbe tremare le vene dei polsi a chiunque”.

Per il prefetto “è chiaro che questo – il dissesto idrogelogico – è uno dei problemi principali del territorio così come la viabilità. Questa situazione si associa alla necessità di intervenire su queste arterie stradali ed è l’obiettivo di tante amministrazioni locali che stanno già cercando di affrontare o affronteranno nei prossimi anni, con l’utilizzo anche dei fondi del Pnrr. Molti comuni però, a causa della ridotta consistenza degli organici, faticano nell’intervenire sulla progettazione delle opere”.

Nel frattempo anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sarebbe pronto a fare un sopralluogo a fine mese sul luogo della frana e per interloquire con le amministrazioni locali.