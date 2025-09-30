Frana sulla 36, chiusure ‘a singhiozzo’ per i disgaggi, disagi per il traffico in città

Le chiusure, pur brevi, del tratto, stanno avendo inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, congestionata soprattutto durante l’orario di uscita delle scuole

In tarda mattinata è stata anche chiusa per circa un’ora la nuova Lecco-Ballabio a causa di un mezzo in panne

LECCO – Giornata difficile per la viabilità cittadina a causa delle chiusure che stanno interessando la Statale 36 nel tratto compreso tra Lecco e Abbadia, interessato domenica da una frana, e dove sono in corso le operazioni di disgaggio in parete da parte dei tecnici Anas.

Entrambe le corsie della Statale in direzione nord sono state chiuse per consentire le operazioni di disgaggio in sicurezza. Si tratta, come spiegato dall’ente strade, di chiusure ‘a singhiozzo’, di 15-20 minuti l’una: attualmente (ore 14.45) il tratto risulta interdetto, riaprirà poi verso le 15 ma per tutta la giornata sono previste interruzioni, a seconda delle necessità dei tecnici operativi in parete.

Le chiusure, pur brevi, stanno avendo inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina e in direzione nord.

A creare ulteriori difficoltà al traffico è poi stata, in tarda mattinata, la chiusura per circa un’ora della nuova Lecco-Ballabio a causa di un mezzo pesante in avaria, poi rimosso. Infine si segnalano rallentamenti in direzione Milano a causa di lavori nel Barro.