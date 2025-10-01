Frana sulla 36, conclusi gli interventi di disgaggio in parete. Giovedì riapre la ferrovia

Riaperta al traffico la Statale 36

Da domani mattina riprende la circolazione dei treni dopo il danneggiamento dei binari

LECCO/ABBADIA – Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul piano viabile.

Questa mattina, mercoledì, si sono concluse le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti ad un’altezza di circa 900 metri, attraverso l’utilizzo di esplosivi, a cui sono seguiti gli interventi di messa in sicurezza e pulizia del versante da parte della ditta incaricata da Anas, già impegnata sul posto per la protezione dei piani viabili da caduta massi e dal dissesto idrogeologico.

Per consentire in sicurezza le operazioni nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi entrambe le corsie della Statale in direzione nord nel tratto sottostante la parete sono state chiuse per brevi periodi. Come ricordato dall’ente strade, si tratta di interventi già previsti all’interno del programma legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Riprenderà invece domani mattina, giovedì 2 ottobre, la circolazione tra Lecco e Mandello sulla tratta Lecco-Tirano, interrotta per via del danneggiamento binari causato dai massi caduti.

“I tecnici di RFI stanno ultimando il ripristino della linea ferroviaria, la riattivazione della linea è prevista per giovedì 2 ottobre a partire dall’inizio del servizio – si legge sul sito di Trenord – I treni torneranno a viaggiare regolarmente su tutta la tratta. Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.