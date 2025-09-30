Frana sulla SS36: anche mercoledì chiusure a singhiozzo per lavori

Chiusure di 20 minuti sulla SS36 tra le 9 e le 12, possibili estensioni al pomeriggio dalle 14 alle 18 in entrambe le direzioni

Dopo la caduta massi di domenica, i tecnici proseguono con la messa in sicurezza della parete rocciosa

ABBADIA LARIANA – Domani, mercoledì, i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa ad Abbadia Lariana proseguiranno al chilometro 55,650 della Statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, nel punto colpito domenica dalla caduta di massi che ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco–Sondrio.

Per consentire ai rocciatori di operare in condizioni di sicurezza, Anas ha comunicato che la statale sarà chiusa a intervalli di circa venti minuti, in entrambe le direzioni, nella fascia oraria 9–12. In base all’andamento degli interventi, le limitazioni potranno ripetersi anche nel pomeriggio, tra le 14 e le 18.

La giornata di martedì ha già messo in evidenza i riflessi pesanti sul traffico cittadino a Lecco, dove le chiusure temporanee della SS36 hanno provocato rallentamenti e code. Anche domani, dunque, sono attesi disagi alla viabilità urbana, con possibili ripercussioni lungo le principali direttrici di accesso e attraversamento della città.

Le operazioni sul versante restano necessarie per garantire la sicurezza della circolazione e saranno accompagnate dal monitoraggio costante dei tecnici incaricati.