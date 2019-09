Numerose le lamentele da parte del pubblico bloccato in stazione

Due treni speciali sono stati aggiunti in mattinata ma non sono bastati

LECCO – “Un disastro”, “Uno schifo”, “Incapaci”. E ci fermiamo qui dall’elencare la pioggia di lamentele da parte delle numerosissime persone assiepate alla stazione di Lecco sin dal primo mattino di oggi, domenica, nel tentativo di raggiungere in treno Varenna, dove è in programma il “Varenna Air Show – Lago di Como” con l’esibizione delle Frecce Trciolori.

Se qualche disagio era previsto, come del resto aveva preannunciato ieri in occasione delle prove il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, questa mattina a Lecco i disagi sono stati pesanti a causa delle numerosissime persone e dei pochi treni messi a disposizione. Almeno, questo lo stato dei fatti, tant’è che sono serviti due treni speciali in più, aggiunti questa mattina: uno alle 10.30 e uno alle 11.15.

Tuttavia i due treni, aggiunti all’ultimo momento, non sono bastati per accogliere le numerose persone che, come consigliato dall’organizzazione stessa, hanno deciso di raggiungere Varenna in treno lasciando a casa l’auto.

Una situazione pesante che ha sollevato numerose lamentele da parte del pubblico e c’è stato chi, imbufalito, si è arreso nel tentativo di raggiungere Varenna, mentre in molti si sono presentati alla biglietteria chiedendo il rimborso del biglietto.

Alle 11.30 sono presenti in stazione ancora tante persone che non sono riuscite a prendere il treno e perderanno inevitabilmente lo spettacolo delle Frecce Tricolori in programma alle 12, così come i passeggeri assiepati su un convoglio bloccato sui binari. Una situazione decisamente difficile con l’intera linea ferroviaria bloccata nel tratto Lecco – Colico.