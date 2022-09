Stamattina un centinaio di giovani hanno partecipato all’undicesimo sciopero globale per il clima

“Rivendichiamo una reale e radicale transizione ecologica che si faccia sotto l’insegna della giustizia sociale e climatica”

LECCO – “Crisi ecologica, crisi sociale, crisi economica… Il futuro di ognuno di noi è a rischio: meno di dieci anni ci rimangono per un radicale cambio di rotta, per realizzare un modello diverso di produzione, di consumo e di stile di vita. Di fronte a una realtà che si presenta così incerta e minacciosa, non ci stiamo. È tempo di alzare la testa con coraggio per esigere e ottenere le misure essenziali che ci servono”.

Un messaggio chiaro e netto quello lanciato stamattina, venerdì 23 settembre, da piazza Cermenati dove un centinaio di giovani di Fridays for Future Lecco hanno aderito all’undicesimo sciopero globale per il clima. Il corteo partito dal Caleotto ha raggiunto, intorno alle 11, il centro città dove si sono tenuti gli interventi di attivisti e realtà del territorio.

“È essenziale che nel breve periodo, qualunque governo si insedi, le aziende del fossile come Eni, che hanno lucrato sulla pelle di milioni e devastando il pianeta, paghino gli

interventi per la transizione ecologica e il contrasto al carovita” dichiara Damiano, attivista

del gruppo locale. “Lanciamo perciò un appello alla cittadinanza, studenti e lavoratori – afferma Laura – a riempire insieme a noi le strade della nostra città per far sì che la nostra voce venga realmente ascoltata dalle istituzioni”.

Presenti in piazza anche alcuni candidati della coalizione di Centrosinistra (Tino Magni, Paolo Lanfranchi e Laura Bartesaghi), l’assessore lecchese Emanuele Manzoni con il consigliere Alberto Anghileri. Invitati a parlare, tra gli altri, anche il Comitato Salviamo il Magnodeno, l’Associazione Renzo e Lucio e l’Unione degli Studenti.

“Ancora non si sta facendo abbastanza per la crisi climatica, ancora non è presa seriamente la questione e quindi ancora bisogna scendere in piazza a manifestare. Rivendichiamo una reale e radicale transizione ecologica che si faccia sotto l’insegna della giustizia sociale e climatica” questo il messaggio lanciato dagli attivisti di Fridays for Future Lecco.