Fridays for Future vs Black Friday: studenti in corteo anche a Lecco

Giovani di nuovo in piazza per il venerdì di sciopero per il clima

La protesta oggi anche contro il consumismo del Black Friday

LECCO – Per la quarta volta anche a Lecco gli studenti hanno aderito alla giornata di mobilitazione per il clima: il Friday For Futureha mobilitato ancora una volta i giovani delle scuole cittadine che con un corteo dalla zona della Meridiana si sono diretti in centro verso piazza Cermenati.

“La data del 29 Novembre è stata scelta perché cade esattamente ad una settimana dalla COP25 (United Nations Climate Change Conference), la conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid, in Spagna – spiegano dal sito gli organizzatori dell’iniziativa a carattere mondiale- Il nostro intento a livello globale è quello di mettere pressione ai leader politici che si incontreranno in Spagna affinché prendano misure immediate ed efficaci per contrastare la crisi climatica, dopo il sostanziale fallimento degli accordi di Kyoto e di Parigi”

Una data che corrisponde però a quella del “Black Friday”, giornata di super sconti per gli acquisti, e così il venerdì di sciopero ha inevitabilmente toccato anche il tema di un consumismo insostenibile se causa di uno sfruttamento frenato delle risorse e dell’impoverimento del pianeta.