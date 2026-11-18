Partenze programmate alle ore 8.30, 12.30, 13.30 e 17
Completamento della facciata in prossimità dell’area di sbarco delle cabine presso la stazione a monte
LECCO – Per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori su fune (edilizia acrobatica), per il completamento della facciata in prossimità dell’area di sbarco delle cabine presso la stazione a monte, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre verranno effettuate solamente quattro corse, con partenze programmate alle ore 8.30, 12.30, 13.30 e 17.
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