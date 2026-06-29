Fuochi della Festa del Lago, questa sera il recupero dello spettacolo alle 22.30

Dopo il rinvio deciso domenica sera per il forte vento, il gran finale della 70ª Festa del Lago e della Montagna è in programma questa sera sul lungolago di Lecco
LECCO – Dopo il rinvio deciso nella serata di domenica a causa del forte vento che interessava il lago, è tutto pronto per il recupero dello spettacolo pirotecnico conclusivo della 70ª Festa del Lago e della Montagna. L’appuntamento resta fissato per questa sera, lunedì 29 giugno, alle 22.30.
La decisione di posticipare di 24 ore i fuochi era stata presa di comune accordo tra il fuochista, LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni, il Comune di Lecco e le autorità presenti, per garantire il massimo livello di sicurezza.
Salvo eventuali cambiamenti legati alle condizioni meteorologiche, questa sera il pubblico potrà assistere al tradizionale spettacolo sul lago, momento conclusivo delle celebrazioni della 70ª edizione della manifestazione.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.