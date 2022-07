I contributi serviranno per interventi sul reticolo idrografico regionale

A beneficiarne anche la provincia di Lecco, che dal 2006 ha siglato un protocollo con l’ente. Scadenza per le richieste fissata al 31 agosto

LECCO – Pubblicato in data odierna il bando relativo ai “Fiumi sicuri”, che per l’anno in corso prevede un finanziamenti pari a 25.000 euro da destinare ai Comuni, Comunità montane, Parchi e associazioni di volontariato di protezione civile.

Con la dotazione economica di Regione Lombardia si vuole puntare a proporre interventi in ambito di manutenzione, cura e gestione del reticolo idrografico principale e secondario del territorio lecchese.

Dal 2006 Provincia di Lecco e Regione Lombardia hanno siglato il protocollo Fiumi sicuri per per attività di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico lungo i corsi d’acqua. A partire da quell’anno e per tutti quelli a venire, la Provincia promuove la campagna di prevenzione con attività puntuali sul territorio provinciale, coperte da un contributo economico.

Le domande di contributo dovranno pervenire secondo quanto specificato nel bando entro le 12.00 del 31 agosto, esclusivamente attraverso il servizio Istanze online.