“Fuori stazione”. Trenord invita a scoprire i sapori e le eccellenze della Lombardia in treno

Annunciato anche l’avvio della stagione 2025/26 dei “Treni della neve”

“Il treno in Lombardia è una grande opportunità per il turismo”

LECCO – Con Trenord si parte alla scoperta dei sapori della Lombardia: la nuova guida “Fuori stazione”, realizzata in collaborazione con Lonely Planet, propone itinerari enogastronomici facilmente raggiungibili in treno. I suggerimenti spaziano su tutto il territorio regionale, raccontando la biodiversità e le eccellenze locali, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile che valorizzi il ricco patrimonio culinario della Lombardia.

L’iniziativa di Trenord è stata presentata dall’Amministratore Delegato Andrea Severini e dal Direttore Commerciale Leonardo Cesarini, alla presenza di Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia; Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; e Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile. A illustrare gli itinerari è intervenuto Luca Iaccarino, giornalista, scrittore e critico gastronomico, curatore della guida.

“Il turismo rappresenta un’opportunità per il treno, perché attira nuovi viaggiatori che potranno poi scegliere il mezzo pubblico anche per gli spostamenti quotidiani – ha commentato Andrea Severini, Amministratore Delegato di Trenord – Allo stesso tempo, il treno in Lombardia è una grande opportunità per il turismo: permette di raggiungere direttamente i centri città grazie a un’offerta di collegamenti ampia e frequente. Per questo lavoriamo per creare le migliori condizioni affinché le persone preferiscano il treno all’auto anche nel tempo libero, contribuendo così a un sistema di trasporto sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale. Come secondo operatore ferroviario d’Italia, sentiamo forte la responsabilità di fare la nostra parte”.

“Nei primi dieci mesi del 2025 quasi 10 milioni di persone hanno viaggiato sui nostri treni verso destinazioni turistiche durante i weekend e i mesi estivi, con un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2024 – ha dichiarato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord – Inoltre, 120 mila clienti hanno acquistato i biglietti delle “Gite in treno”, che uniscono viaggio ed esperienza. Questi dati confermano l’efficacia del lavoro svolto negli anni con il territorio per promuovere l’uso del treno nel tempo libero, verso mete note e angoli nascosti. Risultati che puntiamo a incrementare ulteriormente con la nuova guida e le proposte per la stagione invernale, a beneficio di una mobilità sempre più sostenibile”.

Durante l’evento è stato annunciato anche l’avvio della stagione 2025/26 dei “Treni della neve”, che offrono itinerari combinati treno+navetta+skipass per trascorrere una o due giornate sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca.

Lungo gli itinerari di “Fuori stazione”, dai finestrini dei treni scorrono paesaggi diversi e suggestivi: i vigneti dell’Oltrepò, le cantine scavate nella roccia valtellinese, i paesi che si specchiano nei laghi, fino allo skyline di Milano. La guida si articola in otto tappe, esplorando i dintorni delle stazioni e segnalando le “fermate del gusto”. Un viaggio che inizia dove finiscono i binari, pensato per far scoprire o riscoprire gli angoli più autentici della Lombardia.

Oltre a ristoranti e trattorie, la guida segnala piatti tipici dei diversi territori, dall’ossobuco con risotto giallo milanese allo Sfursàt valtellinese, fino ai “casonsèi” di Bergamo e Brescia, e propone eventi e manifestazioni locali. Per ogni tappa enogastronomica viene indicata anche la distanza a piedi dalla stazione, per facilitare l’organizzazione del viaggio.

“Fuori stazione” può essere scaricata gratuitamente dal sito trenord.it, dove sono disponibili anche le tre guide precedenti realizzate da Trenord in collaborazione con Lonely Planet.

Per la stagione invernale 2025/26 ritornano i “Treni della neve”, pacchetti che includono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le località sciistiche, il trasferimento in bus navetta fino agli impianti e lo skipass.

Negli anni, l’offerta di Trenord per un turismo senza auto verso le località sciistiche si è arricchita: oggi i “Treni della neve” conducono sportivi e appassionati a Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Gli itinerari integrati sono realizzati con il supporto di Discovera, piattaforma che combina servizi turistici e di mobilità, e Snowit, hub digitale che permette di pianificare una vacanza in montagna in modo semplice e completo.

Tutti i dettagli sugli itinerari dei “Treni della neve” saranno consultabili su trenord.it a partire dal 20 novembre. Da quella data sarà anche possibile acquistare i biglietti, validi per la giornata selezionata al momento dell’acquisto, a partire da sabato 7 dicembre.