Furti nelle abitazioni, da Regione 5 regole per la sicurezza

Con le ferie gli episodi sono in aumento

L’assessore La Russa: “È bene mettere in pratica poche semplici azioni che contribuiscono a ridurre notevolmente i rischi”

LECCO – “Alcune regole basilari e apparentemente scontate per contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni in estate. Consigli che soprattutto nel periodo di Ferragosto è meglio seguire”. Queste sono le parole dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa.

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile continua a spiegare: “Questo periodo è particolarmente caratterizzato dalle partenze per le meritate vacanze estive, per cui molte abitazioni rimangono vuote per qualche settimana. È bene, quindi, mettere in pratica poche semplici azioni che contribuiscono a ridurre notevolmente i rischi”.

“Ecco 5 regole basilari – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza – condivise insieme a Leonardo Caruso, presidente ANACI di Milano (Associazione nazionale condomini italiani) per cercare di contrastare i furti in casa nei mesi estivi”.

Le 5 regole da seguire

Evitare di pubblicare notizie troppo puntuali di spostamenti sui social media;

cercare di non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere e non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie;

chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada;

lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi;

nel dubbio, chiamare, sempre, le Forze dell’ordine

“E questo vale soprattutto per chi rimane a casa – aggiunge l’assessore La Russa – in casi sospetti chiamare sempre le Forze dell’Ordine. Infine è sempre bene avvisare i vicini di casa, chiedendo loro di dare importanza a eventuali rumori o movimenti insoliti”.

“I semplici ma efficaci comportamenti elencati – conclude La Russa – possono realmente fare la differenza”.