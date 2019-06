Galbiate. Al via i lavori di rinnovo della rete dell’acquedotto

Lario Reti Holding al lavoro sull’acquedotto di Galbiate

Interventi in via I Maggio, Matteotti, Olivelli e Caduti di via Fani

GALBIATE – Sono iniziati lunedì 17 giugno i lavori di ammodernamento alla rete di acquedotto di Galbiate da parte di Lario Reti Holding.

L’intervento riguarda la sostituzione di diverse tratte di tubature vetuste, per una lunghezza complessiva di circa 1.550 metri.

I lavori partiranno da via Raveto, per poi proseguire in via I Maggio, via G. Matteotti, via Teresio Olivelli e lungo via Caduti di via Fani.

Scopo dell’intervento è quello di migliorare la gestione della rete riducendo le emergenze, nonché garantire pressioni idriche migliori agli insediamenti esistenti nella zona.

Il termine dei lavori è previsto per fine 2019 e le opere saranno realizzate nel rispetto dei caratteri morfologici ambientali dell’area in oggetto.