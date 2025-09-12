Galbiate. Festa di fine estate alle Querce di Mamre

“Gabriele e i suoi amici” hanno portato una ventata di allegria con la loro musica

“C’è sempre un tempo per ogni cosa, soprattutto per vivere e sentirsi “veramente” vivi”

GALBIATE – “Abramo, alle Querce di Mamre, ebbe un incontro, con alcuni Angeli inviatigli dal Signore, che gli rivoluzionò il futuro e gli fece comprendere come il ‘suo’ tempo non fosse al termine, ma avesse ancora molto da ‘vivere'”.

Mercoledì 10 settembre, nel pomeriggio, al Centro Diurno Le Querce di Mamre di Galbiate della Cooperativa Arcobaleno, che ha sede a Lecco, non si sono presentati degli Angeli, ma dei “messaggeri del buonumore” con un dono divino unico: la musica.

Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini, meglio conosciuti come “Gabriele e i suoi amici”, con i loro strumenti e le loro voci, hanno allietato la festa patrocinata dal Gruppo Pensionati di Galbiate e coordinata dall’instancabile educatrice Isa, con l’aiuto del personale che opera nel Centro. E’ intervenuto, con grande piacere dei presenti, il Sindaco Piergiovanni Montanelli.

L’atmosfera creatasi, grazie al canto, ha diffuso allegria, divertimento, nostalgia e aggregazione, ha portato il sorriso e il desiderio di ricordare al mondo, che c’è sempre un tempo per ogni cosa, soprattutto per vivere e sentirsi “veramente” vivi.