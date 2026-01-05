Galbiate. Il 10 gennaio riparte il ciclo “Incontro con gli autori” con Pilotti

Marco Pilotti presenta il libro “Il caso serio della corona” alla biblioteca civica Panzeri
Ingresso libero e gratuito
GALBIATE – Prosegue la rassegna “Incontro con gli autori”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Galbiate, che offre momenti di incontro tra scrittori e pubblico.
Il primo appuntamento del 2026 è fissato per sabato 10 gennaio alle ore 15.00 presso la biblioteca civica “Giuseppe Panzeri”di Galbiate. Ospite della giornata sarà lo scrittore Marco Pilotti, che presenterà il suo libro “Il caso serio della corona”.
L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito.