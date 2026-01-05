Galbiate. Il 10 gennaio riparte il ciclo “Incontro con gli autori” con Pilotti

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
L'autore Marco Pilotti

Marco Pilotti presenta il libro “Il caso serio della corona” alla biblioteca civica Panzeri

Ingresso libero e gratuito

GALBIATE – Prosegue la rassegna “Incontro con gli autori”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Galbiate, che offre momenti di incontro tra scrittori e pubblico.

Il primo appuntamento del 2026 è fissato per sabato 10 gennaio alle ore 15.00 presso la biblioteca civica “Giuseppe Panzeri”di Galbiate. Ospite della giornata sarà lo scrittore Marco Pilotti, che presenterà il suo libro Il caso serio della corona”.

L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito.