Galbiate: inaugurata la nuova casetta dell’acqua a Sala al Barro

L’erogazione dell’acqua sarà possibile solo tramite tessera

La tessera si può acquistare dal totem elettronico posto presso il Municipio

GALBIATE – Inaugurata la nuova casetta dell’acqua di Galbiate, situata nel parcheggio di via Staurenghi a Sala al Barro. La casetta è installata da Lario Reti Holding, che si è occupata di acquisto e installazione dell’impianto e si occuperà anche della sua gestione, coprendone interamente i costi anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

L’acqua erogata è buona, sicura e controllata; proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta a rigidi controlli di qualità da parte del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. All’interno del macchinario l’acqua viene filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile refrigerata e anche gassata.

“Siamo molto contenti dell’installazione della casetta dell’acqua a Sala al Barro grazie alla

collaborazione con Lario Reti Holding, società a partecipazione pubblica. – dichiara Piergiovanni Montanelli, sindaco di Galbiate – Riteniamo che questo tipo di impianti siano un segnale di attenzione nei confronti dei cittadini e di rispetto nei confronti dell’ambiente. Con piccoli gesti quotidiani si può contribuire a tutelare il territorio con le sue risorse e a fare cultura sulla sostenibilità e l’utilizzo responsabile delle ricchezze naturali che abbiamo a disposizione”.

La casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto dell’impianto, erogherà acqua al costo di euro 0,05 il litro, senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto presso il Municipio.