Galbiate, lavori al dosso in Largo Indipendenza, la strada riapre lunedì

Riaprirà lunedì Largo Indipendenza, al termine dei lavori di sistemazione di un dosso

GALBIATE – Sono iniziati venerdì mattina i lavori di sistemazione del dosso in Largo Indipendenza a Galbiate. I lavori proseguiranno per circa due giorni. La strada rimarrà chiusa fino a lunedì per consentire al cemento di consolidarsi.

Come spiegato dal Comune, l’intervento si è reso necessario a causa di alcune pietre rotte o staccate dalla sede che oltre ad essere pericolose recavano disturbo ai residenti a causa del rumore causato dal passaggio dei veicoli.