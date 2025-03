Galbiate. Lavori di messa in sicurezza della strada per Camporeso

Non sarà necessaria la chiusura dell’unica via d’accesso all’antico borgo

“Abbiamo programmato l’intervento evitando interferenze o disagi nella fruizione dei luoghi”

GALBIATE – “Nonostante le criticità abbiamo optato per una soluzione che consenta di eseguire i lavori senza la chiusura dell’unica strada di accesso all’antico borgo di Camporeso che, ricordo, ospita il Museo Etnografico, una struttura ricettiva molto frequentata. Inoltre Camporeso è una meta molto frequentata dagli appassionati camminatori e amanti della montagna che da qui possono prendere i sentieri che portano a Monte Barro o alle ben note falesie che spesso attirano “scalatori” da ogni dove, nazionali e stranieri”.

Il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli ha annunciato l’avvio degli importanti lavori di messa in sicurezza della strada che porta dal centro paese alla frazione Camporeso, entrando nel dettaglio delle varie fasi dell’intervento: “Tutti questi aspetti sono stati tenuti in debita considerazione nella programmazione dell’intervento – ha aggiunto il sindaco – in modi da evitare interferenze o disagi nella fruizione dei luoghi e delle strutture”.

Gli interventi si rendono necessari visto l’altro grado di danneggiamento e alterazione del muro per una estensione di 17 metri. La soluzione prevede la riduzione al minimo degli scavi in strada con la formazione di un muro di contenimento a sostegno del muro attuale che verrà realizzato in adiacenza all’esistenza e fondato su micropali. A seguire verrà demolita la testata del muro che serve da cordolo stradale incrementando di conseguenza la larghezza della strada di circa 40 centimetri.