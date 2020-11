Garlate. 22 positivi in paese e lezioni sospese per una nuova classe della primaria

Il punto della situazione in paese

Sorveglianza precauzionale per due classi della primaria

GARLATE – Nella serata di ieri, lunedì, il sindaco di Garlate Giuseppe Conti ha aggiornato la popolazione sulla situazione dei contagi da covid in paese. “L’aggiornamento pervenuto dalle autorità sanitarie segnala per Garlate 22 casi di positività e 7 persone in sorveglianza. Per fortuna finora non ci sono notizie di casi gravi“.

Sempre nella giornata di lunedì la Direzione dell’Istituto Comprensivo Carducci di Olginate ha comunicato la sospensione delle lezioni e la sorveglianza precauzionale per la classe 2^B della scuola primaria Frank di Garlate, che si aggiunge così alla classe 3^A che da ieri non ha ripreso le lezioni.