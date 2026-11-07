“Generazioni creative”, al Centro Diurno Integrato Laser la mostra che unisce

“L’arte come occasione di incontro, espressione e benessere”

Il racconto di un’esperienza condivisa in un’esposizione che verrà inaugurata il 10 novembre

LECCO – Si chiama “Generazioni creative in mostra” l’esposizione che dà vita alle storie delle persone che diventano in qualche modo protagoniste. Una mostra che supera il concetto di semplice esposizione per raccontare un’esperienza condivisa dove la creatività diventa un momento di incontro, ascolto e riscoperta di sé.

La mostra verrà inaugurata martedì 10 novembre al Centro Diurno Integrato LASER di Lecco (Via Filanda, 12) alle ore 10.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e vede esposti i lavori realizzati all’interno di un percorso di arteterapia promosso da Anteas Lecco con la conduzione dell’arteterapista Viviana Cresseri.

Cinque tappe hanno contribuito a costruire il percorso di realizzazione nelle quali i partecipanti hanno esplorato l’uso di materiali, tecniche e diverse possibilità espressive: le mani, che raccontano una storia, i colori dell’autunno, il dialogo tra il bianco e il nero, la libertà contenuta nello scarabocchio, l’osservazione del vero e la rappresentazione delle zucche.

“Abbiamo voluto promuovere un’esperienza che mettesse al centro le persone, le loro capacità e il piacere di stare insieme. Attraverso l’arte e la creatività è possibile trovare nuovi modi per esprimersi, comunicare e costruire relazioni. Questa mostra è la testimonianza concreta di quanto sia importante offrire occasioni di partecipazione e condivisione, nelle quali ciascuno possa sentirsi protagonista”, afferma il presidente di Anteas Lecco, Nino Bevacqua.

Le attività svolte sono state un modo per sperimentare diversi stimoli e suggestioni trasformandoli in immagini personali, il tutto all’interno di un clima di ascolto e libertà espressiva rispettando la valorizzazione dell’unicità del singolo. A tal proposito, l’esposizione non vuole solamente mostrare le opere, ma riuscire a restituire al pubblico il valore dell’esperienza.

Oltre alle opere, durante la mostra verrà presentata anche una documentazione fotografica attraverso la quale i visitatori verranno accompagnati nella scoperta, attraverso i gesti, le sperimentazioni e i momenti di condivisione, del percorso.

Attraverso quest’iniziativa si conferma l’impegno di Anteas Lecco nella promozione di attività che siano in grado di favorire il benessere delle persone contrastandone l’isolamento. L’organizzazione, infatti, vuole creare occasioni di socialità attraverso l’uso della creatività che rappresenta una risorsa importantissima per la costruzione di relazioni senza dimenticare le competenze del singolo.