“Generi di successo”: la Banca della Valsassina promuove la parità di genere

Convegno in programma il 25 novembre nella Casa dell’Economia a partire dalle 16

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alla cultura della parità di genere

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Banca della Valsassina organizza il convegno “Generi di successo”, un’iniziativa volta a riflettere sul ruolo femminile nella società e nel mondo del lavoro, evidenziando l’importanza della parità di genere. Appuntamento il 25 novembre nella Casa dell’Economia (via Tonale 28/30, Lecco) a partire dalle 16.

L’evento offrirà un’occasione unica per approfondire le tematiche legate al contrasto al gender gap, alla certificazione della parità di genere nelle aziende e alla comprensione del quadro generale di quanto la parità tra uomini e donne sia ancora lontana dall’essere pienamente realizzata. Verrà inoltre discusso il tema delle quote rosa, strumenti ancora necessari – seppur discutibili – per garantire la rappresentanza femminile in contesti tradizionalmente dominati dagli uomini.

Le relatrici, provenienti da ambiti professionali, finanziari, produttivi e della comunicazione, avranno l’opportunità di condividere la loro esperienza diretta, mettendo in luce come il successo possa essere visto come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità, piuttosto che come un punto di arrivo statico.

Il Presidente della Banca della Valsassina Giovanni Combi sottolinea come “attraverso questo evento la Banca intende aprire un confronto con interlocutori provenienti da contesti differenti per approfondire le modalità con cui il divario di genere, anche in campo finanziario, può influire sulle opportunità e sulla vita delle persone”.

“Generi di successo” si inserisce così in un contesto più ampio di sostegno alla cultura della parità di genere, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento concreto e duraturo, valorizzando il contributo femminile nella società e nel territorio.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO